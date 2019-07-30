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Американские сенаторы предложили новые санкции против России

Ведомости
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Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио уведомили комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей о необходимости внести в проект оборонного бюджета страны положения о санкциях в отношении суверенного долга России в связи с «вмешательством» в выборы, передает Bloomberg.

В письме, которое Холлен и Рубио направили в комитеты, предлагается включить в документ положения закона о сдерживании, запрещающего американским компаниям иметь дело с российским суверенным долгом. По мнению сенаторов, также следует обязать директора Национальной разведки отчитываться перед Конгрессом в течение 30 дней после федеральных выборов в США о возможном вмешательстве России.

В письме отмечается, что несмотря на работу закона о сдерживании влияние санкций на суверенный долг России будет «ограниченным» из-за его низкого уровня, сбалансированного бюджета и значительных валютных резервов России. В связи с этим Холлен и Рубио также предлагают ввести в проект бюджета положения, позволяющие вводить санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов России, а также против «олигархов и политиков, которые могут быть замешаны во вмешательстве в выборы».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Недвижимость
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ПИК выкупил у сети «О’Кей» два земельных участка под застройку

Ведомости
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Группа ПИК Сергея Гордеева выкупила у сети «О’Кей» два земельных участка в Москве, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя девелопера. На приобретенных участках ПИК построит жилой комплекс, отмечает газета.

Речь идет о земельных участках на Большой Очаковской улице на юго-западе Москвы. По словам представителя Москомстройинвеста, ПИК уже согласовала соответствующий проект в градостроительно-земельной комиссии. По информации ведомства, всего будет построено 158 000 кв. м жилья и 11 300 нежилых помещений, в том числе парковка и детский сад на 200 мест. Как отметили в Москомстройинвесте, ПИК нужно будет пройти публичные слушания, только после этого компания сможет приступить к строительству. Сейчас земельные участки находится на балансе ООО «Комбинат сборных строительных конструкций».

В «О’Кей» не стали комментировать данную информацию.

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Политика
Новости

Сенат не смог снять вето Трампа на запрет продажи оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

Ведомости
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Сенат конгресса США не смог снять вето президента Дональда Трампа на три резолюции конгресса об ограничении продаж некоторых видов оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, передает Reuters. За снятие вето отдали голоса 40 сенаторов, за преодоление вето — 45 законодателей. Для снятия вето необходимы были две трети голосов сенаторов.

В июле президент США наложил вето на резолюции, в которых было прописано требование о заморозке продаж оружия на общую сумму в $8 млрд. Администрация президента считает, что нельзя ограничивать продажи оружия в условиях угроз в регионе со стороны Ирана. По мнению Трампа, отмена продаж ослабит конкурентоспособность США на рынке оружия и повредит отношениям с партнерами.

В конце мая госсекретарь США Майк Помпео объявил о решении администрации президента воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса заключить 22 соглашения о продаже оружия Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии для «сдерживания иранской агрессии». В ответ на это решение группа сенаторов подготовила 22 резолюции. 20 июня сенаторы одобрили резолюции.

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Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу

Ведомости
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Компания Uber уволит около 400 сотрудников — каждого третьего специалиста по маркетингу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, гендиректор Uber Дара Хосровшахи 29 июля уведомил сотрудников о предстоящих сокращениях. 

«В настоящий момент имеется всеобщее ощущение того, что, несмотря на быстрое развитие, мы замедляемся. Такое происходит естественным путем по мере увеличения компании, однако нам нужно этим заняться, причем быстро», — приводит Bloomberg слова Хосровшахи из письма, разосланного сотрудникам по электронной почте.

Как отмечает информагентство, увольнение сотрудников является первой крупной реорганизацией отдела маркетинга с того момента, как вице-президент Uber Джилл Хейзелбейкер взял его под свой контроль.

В первом квартале этого года Uber получил убыток в размере $1,01 млрд, выручка составила $3,1 млрд.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. Компания оказывает услуги более чем в 700 городах в 70 странах, включая Россию. В мае этого года Uber привлекла более $8 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.

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Политика
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Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Ведомости
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Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».

Милова задержали 27 июля, когда он вел трансляцию несогласованной акции на YouTube-канале «Навальный Live». Суд признал его виновным в повторном нарушении порядка организации митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). После этого решения суд сразу начал рассматривать второй протокол в отношении Милова за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП).

Ранее 29 июля московские суды арестовали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на 15 суток, главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина – на 10 суток, муниципального депутата Константина Янкаускаса – на 7 суток. Все они были задержаны 27 июля во время или после несогласованной акции в центре Москвы в поддержку не зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Московская полиция сообщала, что всего на акции были задержаны 1074 человек, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных.

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Технологии
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Grab и SoftBank инвестируют $2 млрд в развитие онлайн-сервисов в Индонезии

Ведомости
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Сервис заказа такси в Юго-Восточной Азии Grab и японский SoftBank инвестируют $2 млрд в индонезийский рынок. Эти средства пойдут на развитие транспортной и цифровой инфраструктуры страны.

SoftBank и Grab планируют развивать в Индонезии экосистему электромобилей. В течение ближайших трех месяцев Grab запустит в стране сервис по оказанию электронных медицинских услуг. Кроме того, компания откроет в Джакарте вторую штаб-квартиру, которая также станет главным офисом для GrabFood – крупнейшего сервиса по доставке еды в Юго-Восточной Азии.

Об этом решении было объявлено после встречи руководителей Grab и SoftBank с президентом Индонезии Джоко Видодо. На ней обсуждалось стремление Индонезии стать крупнейшей цифровой экономикой в регионе в течение следующих нескольких лет, сосредоточив внимание на инвестициях в технологический сектор.

Grab работает в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. В марте 2018 г. Uber продала этой компании часть своего бизнеса в Азии. На индонезийском рынке Grab конкурирует с местным сервисом заказа такси Go-Jek.

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Бизнес
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Минсельхоз пока не будет пересматривать из-за пожаров прогноз по урожаю зерна

Ведомости
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Минсельхоз  в ближайшее время не планирует пересматривать из-за лесных пожаров прогнозы по урожаю зерновых, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. «Минсельхоз внимательно следит за развитием ситуации, проводится предварительная оценка ущерба сельскому хозяйству региона», – уточнил он.

Текущий прогноз Минсельхоза по сбору зерновых на 2019 г. – 118 млн т, включая 75 млн т пшеницы. По данным ведомства, на 29 июля намолочено 50,3 млн т зерновых и зернобобовых культур с 14,5 млн га; урожайность ниже прошлогодней – 34,7 ц/га против 36 ц/га. Неделю назад многие аналитики пересмотрели виды на урожай: ИКАР снизил оценку до 120,2 млн т со 121,5 млн т, прогноз «Совэкона» даже ниже официального – 117,2 млн т; данные по пшенице – 74,6 млн т и 73,7 млн т соответственно.

Последний, июльский, для России прогноз минсельхоза США, чья аналитическая служба считается одной из самых авторитетных в мире, – 113 млн т зерна, в том числе 74,2 млн т пшеницы. Это на 3,4 млн т меньше, чем ведомство рассчитывало месяцем ранее. При этом американские аналитики не учитывают данные по Крыму (это около 1 млн т в этом году), а также некоторые виды зернобобовых, например гречиху.

Сейчас из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации введен на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в России в настоящий момент горит около 2,3 млн га леса.

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Политика
Новости

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток

Ведомости
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В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, не зарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.

Егоров уточнил в разговоре с «Медиазоной», что Жданова признали виновным в участии в несогласованной акции, мешавшей движению транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Московские суды 29 июля арестовали еще нескольких не зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму за организацию несогласованных акций. Илья Яшин получил 10 суток ареста, Константин Янкаускас – семь суток, Александр Соловьев – восемь суток. Рассмотрение протокола на Дмитрия Гудкова суд перенес.

Оппозиционеры были задержаны в выходные во время или после акции у мэрии и на Трубной площади. Всего на несогласованной акции протеста 27 июля, по официальным данным, были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных.

Политика
Новости

Офис Зеленского сообщил о планах запустить госканал на русском языке

Ведомости
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Власти Украины планируют создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе, сообщил в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.

Такой канал необходим, чтобы Украина могла бороться за умы украинцев в Донбассе и Крыму, а также за умы россиян, пояснил он. Тимошенко отметил, что это должен быть государственный канал, но они сейчас договариваются с частными каналами о передаче прав на использование их контента.

На Украине до 2014 г. можно было официально использовать русский язык в нескольких регионах. В мае бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О функционировании украинского языка как государственного», который предусматривает обязательное использование украинского языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский – один из основателей студии «Квартал-95». В частности, она снимает юмористическое шоу «Вечерний квартал», которое выходит на украинском и русском языках. С 2012 г. студия сотрудничает с телеканалом «1+1», который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

Политика
Новости

Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии

Ведомости
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Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о мошенничестве при закупке обуви для заключенных, передает «РИА Новости». К 5 годам лишения свободы также был приговорен экс-глава ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН Виталий Морусов.

По версии следствия, ФСИН в 2015 г. заключила госконтракты с «Производственно-промышленным домом» на закупку обуви на общую сумму более 263 млн руб. Однако в действительности ее изготовлением занимались заключенные и сотрудники «Даце групп» Смбата Арутюняна. Обувь была сделана из более дешевых материалов, чем прописывалось в госконтрактах. Арутюнян в сентябре 2018 г. был осужден на 3,5 г. колонии.

Перед началом заседания Коршунов заявил журналистам, что не признает вину, потому что «вся обувь была пошита и сношена». Замглавы ФСИН также рассказал, что, находясь в СИЗО, обнаружил проблемы, которые нужно решать на законодательном уровне. «Мы не знаем то, что надо в принципе делать. К великому сожалению, для того, чтоб это сделать, надо отсидеть, особенно в "Лефортово"», – сказал он.

Это первый приговор Коршунову. В его отношении было возбуждено еще несколько уголовных дел, в том числе о закупке топлива и продуктов по завышенным ценам.

Политика
Новости

Суд арестовал участника митинга за бросок мусорного бака в бойца ОМОНа

Ведомости
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Участник прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга Евгений Коваленко арестован на два месяца по решению Мещанского суда Москвы, передает «Интерфакс». Он будет находиться под стражей до 27 сентября.

Коваленко предъявлено обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, он бросил мусорный бак в сотрудника Росгвардии, этот боец ОМОНа проходит по делу в качестве потерпевшего. Если вина будет доказана, мужчине грозит либо штраф в размере до 200 000 руб., либо арест на срок до полугода, либо лишение свободы на срок до пяти лет. По данным ТАСС, Коваленко признал свою вину. Ранее сообщалось, что Коваленко грозит и административное наказание за участие в несанкционированной акции протеста в центре города.

В субботу на Тверской и других улицах в центре города прошла акция за допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. На ней было задержано рекордное число протестующих: по данным ГУВД Москвы, в автозаках оказались 1074 из 3500 участников митинга. Правозащитники из «ОВД-инфо» заявили о 1373 задержанных, из них 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь.

Акция оппозиции стала ответом на отказ избиркомов регистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинству политиков отказали из-за недостоверных подписей в поддержку их выдвижения. При этом зачастую избиркомы признавали подписи недостоверными из-за ошибок в оформлении подписных листов.

Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданова, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Юлию Галямину задержали до начала акции.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Бизнес
Новости

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова

Ведомости
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Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО бывшего бенефициара Антипинского НПЗ и владельца New Stream («Новый поток») Дмитрия Мазурова, обвиненного в мошенничестве, передает «Интерфакс». Предприниматель останется под стражей до 12 сентября. Мазуров не признает вины.

В принадлежащей ему компании New Stream считают необоснованным принятое судом апелляционной инстанции решение. «Действующее уголовно-процессуальное законодательство запрещает применение стражи в качестве меры пресечения по делам, связанным с предпринимательской деятельностью», – отмечается в сообщении.

Мазуров был арестован 15 июля на два месяца по решению Тверского суда Москвы. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Руководство НПЗ также заявило в правоохранительные органы о мошенничестве со стороны Мазурова и бывшего гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко, который, по данным СК, скрылся за границей.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что Мазуров и Лисовиченко ввели кредитную организацию в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов. Кроме того, банк уверен, что с Антипинским НПЗ заключались договоры на нерыночных условиях. Сбербанк обвинил Мазурова в том, что его действия снизили платежеспособность НПЗ и привели к остановке предприятия.

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