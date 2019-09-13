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Повышение минимального размера оплаты труда затронет более 3 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 г. коснется 3,2 млн россиян, половина из них работают в государственных и муниципальных учреждениях, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По сравнению с текущим годом МРОТ в 2020 г. вырастет на 7,5%, уточнил министр. На его увеличение потребуется выделить из бюджета 20,9 млрд руб. — 5,8 млрд руб. из федерального бюджета и 15,1 млрд руб. из бюджетов регионов. Расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.

В 2019 г. МРОТ составляет 11 280 руб. в месяц. В августе Минтруд опубликовал законопроект об установлении МРОТ в 2020 г. на уровне 12 130 руб. в месяц. Согласно законодательству, МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения по стране за второй квартал предыдущего года.