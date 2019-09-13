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Повышение минимального размера оплаты труда затронет более 3 млн россиян

Ведомости
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Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 г. коснется 3,2 млн россиян, половина из них работают в государственных и муниципальных учреждениях, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По сравнению с текущим годом МРОТ в 2020 г. вырастет на 7,5%, уточнил министр. На его увеличение потребуется выделить из бюджета 20,9 млрд руб. — 5,8 млрд руб. из федерального бюджета и 15,1 млрд руб. из бюджетов регионов. Расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.

В 2019 г. МРОТ составляет 11 280 руб. в месяц. В августе Минтруд опубликовал законопроект об установлении МРОТ в 2020 г. на уровне 12 130 руб. в месяц. Согласно законодательству, МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения по стране за второй квартал предыдущего года.

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Бизнес
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Леонид Богуславский продал долю в Ozon

Ведомости
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Основатель RTP Global Леонид Богуславский продал свою долю в Ozon Holdings Ltd, головной компании интернет-ритейлера Ozon, основным акционерам Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Богуславский подтвердил газете, что вышел из капитала компании, но не уточнил размер доли и покупателей. В АФК «Система» и BVCP от комментариев отказались.

Перед выходом Богуславский владел около 8% Ozon, отмечает собеседник «Коммерсанта». Он выходил из капитала в два раунда, по итогам второго из которых компания была оценена в сумму около 40 млрд руб., то есть весь пакет бизнесмена мог стоить около 3,2 млрд руб.

По состоянию на 12 сентября два фонда Baring Vostok владеют в совокупности 42% Ozon, свидетельствуют данные кипрского реестра. У структур АФК «Система» находятся 37,2% ритейлера.

Ozon – один из крупнейших российских интернет-ритейлеров. Согласно прогназам Data Insight, по итогам 2019 г. компания может занять 6% рынка онлайн-ритейла в стране и стать третьим среди всех российских онлайн-магазинов после Wildberries и «Ситилинк».

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Экономика
Новости

«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей

Ведомости
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На обновление городского транспорта по всей стране потребуется 2,1 трлн руб. инвестиций. Об говорится в проекте комплексной программы развития городского общественного транспорта, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Инициатором проекта стал ВЭБ.

На старте в программу войдут десять городов Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск и Казань. Общий объем инвестиций в них составит 340 млрд руб., из которых 196 млрд руб. пойдут на обновление подвижного состава и 112 млрд руб. на реконструкцию инфраструктуры.

В документе отмечается, что 15% финансирования проекта обеспечат частные инвестиции, 25% — капитальный грант, а 60% — заемные средства. Объем софинансирования из федерального бюджета составит не более 30% от общего объема финансирования комплексной программы.

В Минпромторге сказали газете, что еще не получили проект, но готовы принять участие в работе. В Минфине заявили, что никаких решений по программе пока не принято. Минтранс участвует в обсуждении этих вопросов.

В августе ВЭБ предложил премьеру Дмитрию Медведеву направить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) на обновление городского общественного транспорта. Председатель госкорпорации Игорь Шувалов заявлял, что они работают над соответствующим проектом совместно с Минфином, «Трансмашхолдингом» и «Синарой».

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Технологии
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Кинокомпания Джей Джей Абрамса заключила эксклюзивный контракт с WarnerMedia

Ведомости
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Американский режиссер Джей Джей Абрамс и его кинокомпания Bad Robot заключили контракт с WarnerMedia. Они займутся производством оригинального контента для телевединия, игр и цифровых платформ.

Контракт будет действовать до 2024 г. Стороны не раскрывают финансовую сторону сделки. По информации The Hollywood Reporter, она оценивается в $250 млн.

Bad Robot интересовались многие компании, в том числе Netflix, Apple, Amazon и Sony Entertainment, отмечает The Hollywood Reporter. Для WarnerMedia это большая победа, особенно на фоне того, что она скоро планирует запускать конкурента Netflix и Hulu — стриминговый сервис HBO Max. Bad Robot, в частности, известна благодаря сериалам «Остаться в живых» и «Мир Дикого запада».

В августе телеканал HBO, входящий в WarnerMedia, потерял создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайса. Они заключили многолетний контракт с компанией Netflix. Сумма контракта не разглашается, по данным The Hollywood Reporter, она составляет $200 млн.

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Политика
Новости

Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине

Ведомости
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Администрация президент США Дональда Трампа разблокиравала $250 млн, которые планируется направить на военную помощь для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета Сената США по ассигнованиям. Эту информацию агентству подтвердил представитель администрации Трампа.

Средства были разблокированы в среду, 11 сентября, за несколько часов до начала обсуждения в комитете поправок к закону о расходах на оборону, которые помешали бы Трампу совершать подобные действия в будущем. Собеседник агентства в Белом доме не объяснил, почему средства были разблокированы, отметив лишь, что администрация пересматривает программу помощи Украине.

В конце августа Politico сообщало, что Трамп решил заморозить $250 млн, которые должны были быть выделены Украине на вооружение, обучение, оборудование и поддержку в сфере разведки. Крайний срок их передачи – 30 сентября. По словам собеседника издания, президент хочет убедиться, что деньги «максимально используются в интересах США».

Демократы предположили, что Трамп хочет таким образом оказать давление на украинские власти, чтобы они начали расследование против Джо Байдена, одного из главных его конкурентов на выборах в 2020 г.

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«Ростех» стал совладельцем компании экс-министра связи Никифорова

Ведомости
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«Ростех» стал совладельцем «Центра организации движения беспилотных транспортных средств», который зарегистрировал экс-министр связи Николай Никифоров, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Компания займется созданием инфраструктуры управления наземными и воздушными беспилотниками, а также вопросами законодательства в этой сфере.

Компания была зарегистрирована в июле в Иннополисе. Ее учредитель – «Дигинавис» – еще одна компания Никифорова. Сейчас у «Дигинависа» 41% в проекте, 34% – у «Ростеха», еще 25% – у «Проекта 7», которым бывший министр владеет напрямую и косвенно через «Дигинавис».

Проект предусматривает создание национального оператора с сетью диспетчерских центров, сообщили «Интерфаксу» в «Ростехе». Центры будут использоваться для мониторинга движения беспилотников, изменения маршрутов их поездок, а также сбора данных о пассажирах и ДТП. В особых случаях, прописанных в законодательстве, работу беспилотников можно будет дистанционно контролировать – например, в случае оперативно-розыскных мероприятий.

В ноябре прошлого года премьер Дмитрий Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей. Эксперимент будет проводиться в Москве и Республике Татарстан. Глава правительства отмечал, что для того, «чтобы эта сказка стала былью», то есть использование беспилотников стало повсеместным, необходимы нормативные условия. Соответствующей нормативной базы пока нет.

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Политика
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Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Ведомости
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на сайте ВТО. Документ предписывает Киеву привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.

Россия инициировала спор в отношении Украины в 2015 г. Поводом стала методика для расчета себестоимости российских удобрений. С 2014 г. украинская сторона на пять лет ввела в отношении российских удобрений (помимо нитрата аммония в список был добавлен сульфат аммония) пошлины, используя методику «энергокорректировки». По этой методике себестоимость поставок из России рассчитывалась не с учетом внутренних цен на энергоносители, а с учетом цен на рынках третьих стран.

Российские власти посчитали, что такие меры не отвечают правилам ВТО. В июле прошлого года арбитраж ВТО пришел к выводу, что оснований для перехода на методику «энергокорректировки» у Украины не было. Киев сначала признал решение организации, однако позже обжаловал его.

С мае 2015 г. Россия ведет аналогичный спор с Евросоюзом. В этом случае Минэкономразвития оспаривает применение «энергокорректировки» в отношении поставок нитрата аммония, а также сварочных труб. В ведомстве отметили, что решение апелляционного органа ВТО по спору с Украиной повышает шансы России в споре с ЕС, передает «Интерфакс».

Экономика
Новости

Орешкин раскрыл подробности будущей реформы госпрограмм

Ведомости
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Государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать, сообщил РБК министр экономического развития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме. По его мнению, эффективным управленческим инструментом госпрограммы так и не стали, хотя задумывались именно для этого.

Орешкин пояснил, что сейчас госпрограммы выступают «сборником бюджетных расходов по тому или иному направлению», эту ситуацию необходимо изменить.

Целью реформы Орешкин назвал объединение госпрограмм и национальных проектов, при этом процесс планируется максимально цифровизовать. «Де-факто это будет единая сущность. Приоритетные госпрограммы, как это сейчас и есть, будут называться национальными проектами», – сказал Орешкин.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить новую концепцию работы финансовой системы. Предложения Орешкина могут стать частью этой новой концепции.

Согласно информации на сайте правительства, первые госпрограммы «Доступная среда» и «Информационное общество» были утверждены в 2011 г. В следующие два года появилось еще несколько десятков госпрограмм. К 2019 г. в федеральном бюджете 42 госпрограммы, на которые приходится 75% всех расходов.

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Технологии
Новости

Костин рассказал о предбанкротном состоянии «Ленфильма»

Ведомости
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Киностудии «Ленфильм» нужно просить помощи у государства, чтобы избежать дефолта и вернуть ВТБ кредит в 1,5 млрд руб., заявил председатель правления банка Андрей Костин. Он добавил, что посоветовал руководителю совета директоров киностудии Федору Бондарчуку обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину.

«Ленфильм» привлек кредит у ВТБ в 2013 г. под гарантию правительства. Кредит сроком на 10 лет был предоставлен на ремонт кинопроизводственных зданий, покупку оборудования и строительство кинопавильона. В декабре 2017 г. гендиректор студии Эдуард Пичугин заявил, что «Ленфильм» и ВТБ договорились о досрочном погашении кредитной линии. Для этого «Ленфильм» должен был продать непрофильный актив в Санкт-Петербурге, но не смог этого сделать.

«Был определенный бизнес-план [«Ленфильма»] утвержден. Но, к сожалению, не все у них получилось на сегодня: бизнес-план не выполняется, и мы уже не один раз лонгировали кредит», – рассказал Костин. Он добавил, что не видит у киностудии источников погашения кредита. Костин предложил два варианта решения проблемы: «Либо объявить дефолт, но это не решает проблему заемщика, либо просить субсидию, разовую уплату взноса, которая эту проблему решит».

В августе Бондарчук обратился к Путину с просьбой помочь «Ленфильму» погасить долг, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. В качестве меры поддержки он просил предоставить киностудии субсидии для погашения обязательств перед ВТБ. Президент в середине августа поручил ведомствам проработать этот вопрос, уточняла «Фонтанка».

Политика
Новости

СК возбудил уголовное дело после стихийного митинга в Улан‑Удэ

Ведомости
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Управление Следственного комитета по Бурятии возбудило уголовное дело после стихийной акции протеста в Улан-Удэ, говорится на сайте ведомства. Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

В ведомстве уточнили, что один из участников акции распылил «аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии», из-за чего тот получил ожог роговицы глаза.

Стихийный митинг начался в Улан-Удэ 9 сентября после оглашения результатов мэрских выборов. На них победил врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков с 52,52% голосов. Несколько сотен протестующих потребовали провести новое голосование.

Накануне, 11 сентября, «Новая газета» сообщила, что силовики забросили дымовую шашку в автобус, где были протестующие. Позже газета уточнила, что в действительности митинг разогнали газовым баллончиком. В региональном управлении МВД настаивали, что слезоточивый газ распылили сами протестующие. В результате пострадал боец Росгвардии, сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Ее слова приводило местное издание «Байкал Daily».

После инцидента со слезоточивым газом протестующие разошлись.

Бизнес
Новости

«Теремок» добавит в меню блюда с искусственным мясом Beyond Meat

Ведомости
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Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» добавит в меню блюда с котлетами из искусственного мяса от американского стартапа Beyond Meat. Об этом в своем Facebook сообщил основатель и гендиректор «Теремка» Михаил Гончаров.

Продажи котлет Beyond Meat в «Теремке» начнутся в октябре. Поначалу блюда с таким мясом появятся в нескольких ресторанах сети, в том числе в торговых центрах «Метрополис», «Атриум», «Авиапарк» и на Белой площади. Всего в тестировании будут участвовать 10 точек в Москве.

Гончаров отметил, что главное ограничение для массового внедрения продукции Beyond Meat – это цена. Котлета с пюре или блин с котлетой Beyond Meat будут стоить в «Теремке» минимум 449 руб. «Понятно, что по такой цене продукт в наших "Теремках" пока что не может быть конкурентоспособным, но, тем не менее, мы решили в самое ближайшее время запустить его на тест. Нам интересно, как будут приняты вкус и сама идея», – пояснил бизнесмен.

Стартап Beyond Meat, базирующийся в Лос-Анджелесе, был основан в 2009 г. Компания производит аналоги мяса из растительных ингредиентов, например изолята горохового белка и кокосового масла. Она продает растительные котлеты для бургеров, сосиски и фарш. В мае Beyond Meat провела IPO, среди инвесторов компании – Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, сооснователь Twitter Биз Стоун и бывший гендиректор McDonald’s Дон Томпсон. В апреле с Beyond Meat начали сотрудничать российский ресторанный холдинг White Rabbit Family и компания Alianta Group.

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Политика
Новости

Россия запросила Интерпол о нахождении в США бывшего сотрудника Кремля

Ведомости
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Россия направила запрос в Интерпол о нахождении бывшего сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит «Интерфакс». Запрос был направлен после того, как появилась информация о том, что Смоленков может быть агентом ЦРУ.

Захарова напомнила, что в 2017 г. Смоленков вместе с семьей исчез на территории иностранного государства. По этому факту в России было возбуждено уголовное дело. «Спустя два года американские СМИ вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм», – пояснила она.

В банке данных международного розыска на сайте Интерпола пока нет ордера на Смоленкова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 г. спецслужбы США секретно вывезли из России «ценного агента», который работал в российском правительстве. Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госорганах США уточнил, что речь идет о Смоленкове. В разные годы он работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства. Собеседник «Ведомостей» говорил, что Смоленков имел доступ к весьма чувствительной информации, включая информацию спецслужб.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в Кремле. По его словам, несколько лет назад – в 2016–2017 гг. – Смоленков был уволен внутренним распоряжением. Представитель Кремля отказался называть причину увольнения, а также сказал, что ему неизвестно, был ли Смоленков уволен до или после отъезда из России.

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