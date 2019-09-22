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Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону. «Говорить "расходы на оборону избыточны" – следовать давно прошедшей моде. Это все равно что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 г. И вообще, как сказал классик, «давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел», – заявил Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

Отвечая на вопрос о расходах на оборону, министр также вспомнил слова писателя Михаила Жванецкого. «Их смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть», – пересказал Шойгу. «Стенания» по поводу того, что оборонный бюджет в России раздут, построены, по его мнению, на такой же логике. «Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов», – заключил министр.

Шойгу также привел пример с сельским хозяйством, которое некоторое время назад называли «черной дырой», поглощающей все вкладываемые в нее деньги, но не дающей никакого эффекта. Сейчас же все гордятся тем, что в России большие урожаи, добавил министр.

Что касается экономии средств в армии, то тут Шойгу отметил, что Вооруженные силы России уже и так были сокращены почти в два раза. Кроме того, экономия осуществляется за счет учета ресурсов, благодаря которому упали расходы на ЖКХ, рассказал министр. Также он сообщил, что в целях экономии было решено отказаться от пошива парадно-выходной формы для солдат-срочников.

В 2017 г. в журнале «Вопросы экономики» вышла статья Кудрина и директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля. В ней говорилось, что экономика росла бы быстрее, если бы расходы всего государства распределялись эффективнее. В частности, эксперты отмечали, что расходы на образование в период с 2011 по 2017 г. снизились с 3,7 до 3,5% ВВП, на здравоохранение и спорт – с 3,5 до 3,3%, на безопасность и правоохранительную деятельность – с 2,5 до 2,3%. Зато на оборону выросли с 2,5 до 3,1% ВВП. По оценкам авторов статьи, такое распределение расходов ежегодно лишает экономику 0,3 п. п. темпов роста.