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Минфин пообещал обеспечить полную прослеживаемость расходов на нацпроекты

Минфин намерен обеспечить полную прослеживаемость движения бюджетных средств, направленных на реализацию нацпроектов, говорится в подготовленных министерством «Основных направлениях бюджетной политики» на 2020–2022 гг. На это обратил внимание РБК.

В частности, для повышения прозрачности Минфин уточнит отчетность об исполнении бюджетов для раскрытия информации об объемах и движении средств на реализацию нацпроектов. Кроме того, ведомство планирует расширить информационное взаимодействие федерального казначейства с региональными финансовыми органами, чтобы обеспечить оперативное получение этих данных.

Оперативный мониторинг за исполнением нацпроектов на сегодняшний день практически недоступен для общественности, писал в июле РБК. Правительство не предоставляет регулярных данных об исполнении расходов по ним в готовом виде, а Счетная палата раскрывает только квартальные данные.

За первую половину 2019 г. расходы на нацпроекты были исполнены только на треть, сообщила в августе Счетная палата. На 13 проектов из федерального бюджета в этом году должно быть потрачено 1,7 трлн руб., но к 1 июля план был выполнен лишь на 32,4%, т. е. израсходовано 559 млрд руб.