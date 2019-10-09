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Греция выпустила бонды с отрицательной доходностью

Греция в среду провела эмиссию трехмесячных облигаций с отрицательной доходностью. Таким образом, страна, которая еще пару лет назад из-за долгового кризиса была на грани выхода из еврозоны, вошла в число государств, которым инвесторы фактически платят за право одолжить им деньги, пишет Financial Times.

Афины привлекли 487,5 млн евро, выпустив бумаги со сроком погашения 13 недель и доходностью -0,02%. Во время предыдущей аналогичной эмиссии в августе доходность бумаг была 0,1%.

Отчасти снижение стоимости займов для Греции связано с тем, что в сентябре Европейский центральный банк опустил ключевую процентную ставку на 0,1 процентного пункта до -0,5%. Но также оно отражает уверенность инвесторов в перспективах греческой экономики. Летом премьер-министром стал Кириакос Мицотакис. Он обещает провести реформы, которые сделают страну более привлекательной для ведения бизнеса. По прогнозам ВВП Греции в этом году вырастет на 2,8%.

Из-за ультрамягкой денежной политики ЕЦБ и медленного экономического роста в еврозоне с отрицательной доходностью теперь торгуются примерно две трети гособлигаций в регионе, отмечает Financial Times. В их числе бонды таких стран, как Италия и Испания, которые тоже испытывали большие проблемы во время европейского долгового кризиса.