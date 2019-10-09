Путин подписал указ об отставке Глазьева
Сергей Глазьев покинул пост советника президента Владимира Путина. Указ об отставке Глазьева президент подписал в понедельник, 7 октября. В среду документ был опубликован на сайте Кремля.
16 августа стало известно о том, что Глазьев станет новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, наднациональный регулирующий орган). На этой должности он сменит Татьяну Валовую. Она возглавила штаб-квартиру ООН в Женеве. Федеральный чиновник пояснял «Ведомостям», что Глазьев не сможет совмещать новую должность с работой в администрации президента.
Глазьев был советником Путина с 2012 г. Он неоднократно критиковал финансово-экономический блок правительства и ЦБ за экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику. В 1992–1993 гг. в правительстве Виктора Черномырдина был министром внешних экономических связей России. Кроме этого Глазьев трижды избирался в Госдуму: от Демократической партии России, по списку КПРФ и от блока «Народно-патриотический союз «Родина», который он возглавлял в том числе вместе с нынешним гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. В 2004 г. Глазьев участвовал в выборах президента России как самовыдвиженец.