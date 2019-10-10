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Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год

Центробанк в ближайшее время уточнит в сторону снижения прогноз по инфляции на 2019 г., сообщила журналистам председатель Эльвира Набиуллина (ее слова приводит ТАСС). К следующему заседанию, на котором будет пересматриваться ключевая ставка, ЦБ опубликует уточненный макроэкономический прогноз, пояснила она.

Кроме того, регулятор, учитывая устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, будет ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем предполагалось. «Будем оценивать дезинфляционные и проинфляционные факторы», – сказала Нибиуллина.

Совет директоров ЦБ в июле снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,25%. Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.

Министерство экономического развития ожидает, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%. Согласно прогнозу ведомства, в октябре потребительские цены вырастут на 0,1–0,2% в месячном выражении, а годовая инфляция составит 3,7–3,8% после 4% в сентябре и 4,3% в августе.

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