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Медведев подписал поручения для ускорения экономического роста

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения по ускорению экономического роста до 3%, начиная с 2021 г. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам этого года рост российской экономики составит 1,3%.

Всего Медведев дал 28 поручений, часть из них посвящена снижению административного давления на бизнес. Например, Минэкономразвития должно до 18 ноября подготовить перечень сфер деятельности, «в которых требуется снижение избыточных требований» в первоочередном порядке. Вице-премьеру Константину Чуйченко поручено до конца года утвердить список регионов для пилотных проектов в сфере контрольно-надзорной деятельности. К 16 декабря Минэкономразвития, МВД, ФСБ и Росгвардия должны подготовить предложения по «повышению доверия к правоохранительной и судебной системам» со стороны бизнеса.

Минфину и Минэкономразвития поручено договориться о способах стимулирования частных инвестиций с помощью софинансирования из фонда национального благосостояния и представить предложения, как увеличить к 2024 г. долю инвестиционных расходов до 6% в федеральном бюджете и до 15% в региональных. Эти же ведомства должны до 16 декабря обеспечить принятие закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности». К весне 2020 г. будет принят закон, распространяющий ставку НДФЛ в 13% и на неналоговых резидентов России, работающих в стране.

Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг ко 2 декабря должны разработать план единого механизма поддержки промышленных предприятий, в том числе обеспечить их доступ к инструментам акционерного и долгового финансирования. Минпромторг также должен к этому сроку придумать, как увеличить долю закупок отечественных товаров при реализации нацпроектов и как сократить масштабы фальсификата в российской экономике.

Отдельный блок поручений Медведева посвящен деятельности Центрального банка. Медведев поручил оценить необходимость наделения ЦБ правом устанавливать для банков количественные ограничения на выдачу отдельных видов кредитов. Также ЦБ получит больше прав при продаже санируемых банков.