Morgan Stanley ожидает восстановления темпов роста мировой экономики в 2020 году
Восстановление темпов роста мировой экономики произойдет в I квартале 2020 г., пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов Morgan Stanley. Существенное влияние на экономический рост оказывает торговая война США и Китая. Стимулировать рост мировой экономики будут развивающиеся рынки. «Ослабление торговой напряженности (ключевой фактор глобального спада) уменьшит неопределенность для бизнеса и создаст благоприятные условия для денежно-кредитной политики», – говорится в глобальном прогнозе Morgan Stanley на 2020 г. Согласно прогнозам банка, в следующем году рост мировой экономики составит 3,2% ( по итогам 2019 г. ожидается 3%).
Однако экономический рост зависит от итогов торговых переговоров между США и Китаем. Если Вашингтон выполнит угрозу и введет дополнительные пошлины на китайские товары 15 декабря, то экономический рост замедлится в IV квартале этого года до 2,8% и «восстановление будет отложено до III квартала 2020 г.», говорится в докладе. Как отмечают экономисты Morgan Stanley, происходившее в течение последнего десятилетия замедление экономического роста помогло предотвратить рецессию.
В начале ноября директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировой долг достиг рекордного значения – $188 трлн, или 230% мирового ВВП.