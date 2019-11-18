Morgan Stanley ожидает восстановления темпов роста мировой экономики в 2020 году

Однако экономический рост зависит от итогов торговых переговоров между США и Китаем. Если Вашингтон выполнит угрозу и введет дополнительные пошлины на китайские товары 15 декабря, то экономический рост замедлится в IV квартале этого года до 2,8% и «восстановление будет отложено до III квартала 2020 г.», говорится в докладе. Как отмечают экономисты Morgan Stanley, происходившее в течение последнего десятилетия замедление экономического роста помогло предотвратить рецессию.