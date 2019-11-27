Дерипаска не получал уведомления о статусе своего гражданства на Кипре
Олег Дерипаска не получал от властей Кипра официального уведомления о статусе своего гражданства, сообщил представитель бизнесмена. Он подчеркнул, что информация о лишении Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности.
Кипр подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, считает представитель Дерипаски. По его мнению, это должно вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества.
Ранее стало известно, что власти Кипра решили лишить гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» за инвестиции в экономику страны. Среди них девять россиян, писала Cyprus Times.
Кипрская газета Politis узнала, что в число россиян, по которым запущена процедура лишения гражданства, предположительно попали Дерипаска и его дети. По информации издания, власти Кипра проинформировали инвесторов из списка лично или через связанные офисы.