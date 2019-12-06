«Интерфакс» рассказал о схеме финансирования бизнесом нацпроектов

Первый ЗПИФ будет автоматически соинвестировать все проекты РФПИ. При этом объем инвестиций каждого из участников инвестфонда должен быть не меньше 3 млрд руб. Второй ЗПИФ будет принимать решение об инвестициях индивидуально. Каждый проект будет отдельно оцениваться руководством и участниками ЗПИФ. Объем инвестиций участников здесь должен быть не менее 6 млрд руб., сообщает источник «Интерфакса». Авторы идеи считают, что создание таких инвестфондов позволит увеличить объем коллективных инвестиций от российских компаний и повысить мобильность капитала. Участниками паевых фондов могут быть юридические и физические лица, а также владельцы крупнейших сырьевых компаний России.