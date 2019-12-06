«Интерфакс» рассказал о схеме финансирования бизнесом нацпроектов
Чиновники и российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждением. РБК эту информацию подтвердил федеральный чиновник. «Ведомости» направили запрос в РФПИ.
Первый ЗПИФ будет автоматически соинвестировать все проекты РФПИ. При этом объем инвестиций каждого из участников инвестфонда должен быть не меньше 3 млрд руб. Второй ЗПИФ будет принимать решение об инвестициях индивидуально. Каждый проект будет отдельно оцениваться руководством и участниками ЗПИФ. Объем инвестиций участников здесь должен быть не менее 6 млрд руб., сообщает источник «Интерфакса». Авторы идеи считают, что создание таких инвестфондов позволит увеличить объем коллективных инвестиций от российских компаний и повысить мобильность капитала. Участниками паевых фондов могут быть юридические и физические лица, а также владельцы крупнейших сырьевых компаний России.
Документы для создания инвестфондов должны подготовить к концу декабря этого года, сами паевые фонды должны быть созданы к концу апреля 2020 г., сообщил источник «Интерфакса». По его словам, ЗПИФ первого типа должен заработать не позже сентября 2020 г., а второй — не позднее 1 декабря 2020 г.
Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 г.» в мае прошлого года. На основании этого указа правительство и сформировало нацпроекты по 12 направлениям (экология, здравоохранение, образование и другие) и подготовило план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Вместе до 2024 г. они потребуют 25,7 трлн руб., из них 13 трлн руб. выделит федеральный бюджет.