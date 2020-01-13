Москва выкупила контрольный пакет «Мосметростроя»

О планах мэрии Москвы стать владельцем одного из субподрядчиков строительства столичной подземки «Коммерсантъ» писал летом 2019 г. Тогда бизнес «Мосметростроя» оценивался в пределах 15 млрд руб. на основании данных о выручке компании в 2016–2017 гг. Однако исходя из специфики бизнеса компании ее рентабельность может быть в три раза ниже, чем у крупных застройщиков жилья, и первоначальная цена может дисконтироваться до 10 млрд руб., писал «Коммерсантъ».