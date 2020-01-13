Москва выкупила контрольный пакет «Мосметростроя»
На долю «Мосметростроя» приходится около 36% всех работ по строительству московского метро. C 2010 по 2014 г. выручка компании выросла с 10 млрд до 28 млрд руб. Однако в отчетности ВТБ за 2018 г. говорилось, что банк отмечает «признаки обесценения доли в «Мосметрострое». В связи с этим группа признала убытки в 11,8 млрд руб. от владения активом.
О планах мэрии Москвы стать владельцем одного из субподрядчиков строительства столичной подземки «Коммерсантъ» писал летом 2019 г. Тогда бизнес «Мосметростроя» оценивался в пределах 15 млрд руб. на основании данных о выручке компании в 2016–2017 гг. Однако исходя из специфики бизнеса компании ее рентабельность может быть в три раза ниже, чем у крупных застройщиков жилья, и первоначальная цена может дисконтироваться до 10 млрд руб., писал «Коммерсантъ».