Минфин назвал сроки разработки законопроекта о пенсионном плане

Согласно документу, в России появится новый пенсионный продукт – гарантированный пенсионный план (ГПП). Он позволит человеку добровольно отчислять на свой пенсионный счет средства дополнительно к социальным взносам, уплачиваемым работодателем. Размер взноса можно менять неограниченное количество раз. В течение первых шести месяцев после заключения договора об участии в ГПП с пенсионным фондом можно будет забрать деньги, однако негосударственный пенсионный фонд будет иметь право установить штраф за это, т. е. вернуть не все деньги.