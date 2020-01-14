Минфин назвал сроки разработки законопроекта о пенсионном плане
Минфин продолжает разработку законопроекта о гарантированном пенсионном плане и планирует внести документ в правительство в марте, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, ведомство завершило сбор предложений по доработке законопроекта, они анализируются, и повторно опубликует в ближайшее время документ на портале regulation.gov.ru для общественной экспертизы.
Нам было важно услышать мнение и предложения профессионального и экспертного сообществ. Были проведены рабочие встречи с общественными организациями, представителями работодателей, отраслевыми ассоциациями и НПФ. Мы позитивно оцениваем эти встречи. Участники рынка высказали свое видение по доработке законопроекта».
Минфин в октябре опубликовал разработанный совместно с ЦБ законопроект о создании новой системы добровольных пенсионных накоплений. Цель изменений, как сказано в карточке проекта, – дать гражданам возможность за счет личных взносов и «при стимулирующей поддержке государства» увеличить свою будущую пенсию.
Согласно документу, в России появится новый пенсионный продукт – гарантированный пенсионный план (ГПП). Он позволит человеку добровольно отчислять на свой пенсионный счет средства дополнительно к социальным взносам, уплачиваемым работодателем. Размер взноса можно менять неограниченное количество раз. В течение первых шести месяцев после заключения договора об участии в ГПП с пенсионным фондом можно будет забрать деньги, однако негосударственный пенсионный фонд будет иметь право установить штраф за это, т. е. вернуть не все деньги.
Согласно законопроекту, он должен быть вступить в силу с 2021 г. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что ГПП вряд ли заработает раньше середины 2021 г.
Правительство не включило в свой план законопроектной деятельности на 2020 г. законопроект о ГПП, однако кабинет министров в течение года может разрабатывать и вносить в Госдуму законопроекты, которые не были в годовом плане. Такие законопроекты могут разрабатываться по поручению президента, премьера или вице-премьеров.