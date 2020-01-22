Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет для выполнения послания Путина
Новый премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 гг. и бюджет Пенсионного фонда, чтобы реализовать предложения президента Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию. Обычно поправки в бюджет появляются в конце весны – начале лета: например, в бюджет 2019-2021 гг. поправки были опубликованы Минфином только в конце мая 2019 г., рассмотрены Госдумой в первом чтении в середине июня, а Путин подписал их только в начале декабря.
О том, что бюджет придется пересматривать стало понятно как только президент объявлял новые меры социальной поддержки, говорит главный экономист Global Market BCS Владимир Тихомиров: «Наверняка расчеты были подготовлены заранее, сейчас их нужно будет только согласовать».
Путин предложил помощь населению: пособие для бедных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и компенсация расходов регионов на инвестиционную льготу для бизнеса. Меры обойдутся в 2020 г. в 300 млрд руб., а с 2022 г. – в 600 млрд, посчитало Минэкономразвития, и поможет выбраться из ловушки слабого спроса. Оценка министра финансов Антона Силуанова выше – до 2024 г. на реализацию послания будет потрачено более 4 трлн руб. По его словам, источники на реализацию послания есть, основная часть – это ресурсы федерального бюджета, объяснил он.
На бюджет и экономику влияние будет умеренным и растянутым во времени, считает Тихомиров – к доходам населения изменения могут добавить только около 1,5%. Технически, могут нарастить бюджетные статьи за счет профицита, перераспределить средства между бюджетными статьями, либо воспользоваться теми средствами, которые есть от повышения НДС и изменений в пенсионной реформе, объясняет экономист.