Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет для выполнения послания Путина

Путин предложил помощь населению: пособие для бедных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и компенсация расходов регионов на инвестиционную льготу для бизнеса. Меры обойдутся в 2020 г. в 300 млрд руб., а с 2022 г. – в 600 млрд, посчитало Минэкономразвития, и поможет выбраться из ловушки слабого спроса. Оценка министра финансов Антона Силуанова выше – до 2024 г. на реализацию послания будет потрачено более 4 трлн руб. По его словам, источники на реализацию послания есть, основная часть – это ресурсы федерального бюджета, объяснил он.