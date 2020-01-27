Мишустин назначил нового руководителя «Российского экологического оператора»
Премьер Михаил Мишустин назначил генеральным директором государственной компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Илью Гудкова. Контракт с ним заключен на сроком на три года.
В сообщении правительства не приводится биография Гудкова. До 31 января 2019 г. человек с таким же именем и фамилией возглавлял федеральное казенное учреждение «Ространсмодернизация» (подведомственное Минтрансу учреждение, отвечающее за реализацию ФЦП «Модернизация транспортной системы»). Источник в отрасли мусоропереработки подтвердил «Ведомостям», что речь идет именно об этом Гудкове. «Ведомости» запросили официальный комментарий правительства.
РЭО создали по указу президента Владимира Путина в январе 2019 г. и выделили компании более 75 млрд руб. Госкомпания должна заниматься масштабной мусорной реформой. В частности, свести разрозненные схемы обращения с отходами регионов в одну федеральную, менять региональные схемы, если это необходимо, следить за работой региональных операторов, вкладывать государственные деньги в строительство новых объектов по переработке и захоронению мусора.
Распоряжение об отставке прошлого руководителя РЭО Дениса Буцаева тогдашний премьер Дмитрий Медведев подписал в ноябре прошлого года.