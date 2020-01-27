Мишустин назначил нового руководителя «Российского экологического оператора»

В сообщении правительства не приводится биография Гудкова. До 31 января 2019 г. человек с таким же именем и фамилией возглавлял федеральное казенное учреждение «Ространсмодернизация» (подведомственное Минтрансу учреждение, отвечающее за реализацию ФЦП «Модернизация транспортной системы»). Источник в отрасли мусоропереработки подтвердил «Ведомостям», что речь идет именно об этом Гудкове. «Ведомости» запросили официальный комментарий правительства.