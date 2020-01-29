РБК: Белоусов и Мединский обсуждали план спасения «Ленфильма» от дефолта

С 2013 г. «Ленфильм» не может выполнить обязательства перед банками, у которых студия брала кредиты на модернизацию, а также не может заплатить налоги, сборы и коммунальные услуги. Федеральная налоговая служба заблокировало двенадцать банковских счетов «Ленфильма». Из-за блокировок компания не может претендовать на государственную поддержку по линии Минкультуры.