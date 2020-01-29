Экономика

РБК: Белоусов и Мединский обсуждали план спасения «Ленфильма» от дефолта

Ведомости

Госфильмофонд (главный киноархив России) может на 25 лет передать «Ленфильму» права на прокат классических фильмов киностудии, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к отрасли. Решение, которое должно предотвратить дефолт киностудии, было одобрено президентом Владимиром Путиным, утверждает издание. Предложение было составлено в декабре 2019 г. Андреем Белоусовым и Владимиром Мединским, занимающими в то время посты помощника президента и министра культуры.

Представитель «Ленфильма» подтвердил РБК содержание письма, в Госфильмофонде отказались от комментариев.

Прокат фильмов из «золотой коллекции» может обеспечить «Ленфильму» доход в 120 млн руб. ежегодно, отмечает РБК. «Ленфильм» уже владеет лицензиями на онлайн-прокат своих фильмов времен Советского Союза, однако действующее соглашение с Госфильмофондом не допускает трансляции по эфирным и платным телеканалам. В «золотую коллекцию» «Ленфильма» входят «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон», «Старик Хоттабыч» и другая классика советского кино – всего свыше 1000 кинолент.

С 2013 г. «Ленфильм» не может выполнить обязательства перед банками, у которых студия брала кредиты на модернизацию, а также не может заплатить налоги, сборы и коммунальные услуги. Федеральная налоговая служба заблокировало двенадцать банковских счетов «Ленфильма». Из-за блокировок компания не может претендовать на государственную поддержку по линии Минкультуры.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.