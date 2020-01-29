РБК: Белоусов и Мединский обсуждали план спасения «Ленфильма» от дефолта
Госфильмофонд (главный киноархив России) может на 25 лет передать «Ленфильму» права на прокат классических фильмов киностудии, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к отрасли. Решение, которое должно предотвратить дефолт киностудии, было одобрено президентом Владимиром Путиным, утверждает издание. Предложение было составлено в декабре 2019 г. Андреем Белоусовым и Владимиром Мединским, занимающими в то время посты помощника президента и министра культуры.
Представитель «Ленфильма» подтвердил РБК содержание письма, в Госфильмофонде отказались от комментариев.
Прокат фильмов из «золотой коллекции» может обеспечить «Ленфильму» доход в 120 млн руб. ежегодно, отмечает РБК. «Ленфильм» уже владеет лицензиями на онлайн-прокат своих фильмов времен Советского Союза, однако действующее соглашение с Госфильмофондом не допускает трансляции по эфирным и платным телеканалам. В «золотую коллекцию» «Ленфильма» входят «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон», «Старик Хоттабыч» и другая классика советского кино – всего свыше 1000 кинолент.
С 2013 г. «Ленфильм» не может выполнить обязательства перед банками, у которых студия брала кредиты на модернизацию, а также не может заплатить налоги, сборы и коммунальные услуги. Федеральная налоговая служба заблокировало двенадцать банковских счетов «Ленфильма». Из-за блокировок компания не может претендовать на государственную поддержку по линии Минкультуры.