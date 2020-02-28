Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

В 2019 г. Россия продала Великобритании золота на рекордные $5,33 млрд – это более чем в 12 раз больше показателей предыдущего года и на треть больше, чем продажи российского золота во все страны мира за 2017–2019 гг., пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г.