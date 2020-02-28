Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
В 2019 г. Россия продала Великобритании золота на рекордные $5,33 млрд – это более чем в 12 раз больше показателей предыдущего года и на треть больше, чем продажи российского золота во все страны мира за 2017–2019 гг., пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г.
На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году. Всего Россия продала золота на $5,74 млрд, что в восемь раз больше, чем в 2018 г. ($706 млн). Помимо Великобритании Россия экспортировала золото еще в 12 стран, включая Швейцарию, Китай и Казахстан.
Директор Всемирного совета по золоту (WGC) по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган рассказал РБК, что рекордное наращивание экспорта золота в Великобританию можно объяснить опасениями по поводу Brexit (выходом Соединенного Королевства из Евросоюза, который официально состоялся 31 января 2020 г.), а также глобальными трендами спроса на золото и традиционной ролью Великобритании как центра торговли и хранения золота. Профессор финансов РЭШ Олег Шибанов сказал изданию, что на британских инвесторов могли повлиять и другие неопределенности, в том числе торговые войны между Соединенными Штатами и Китаем.