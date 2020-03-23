Кудрин исключил секвестр федерального бюджета
В 2020 г. не будет секвестра федерального бюджета, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. По словам Кудрина, предполагается «более серьезное перераспределение» расходов, объем которых при этом сохранится. Секвестр, напомнил он, предполагает равномерное сокращение всех статей в связи с недополучением доходов бюджета.
Премьер Михаил Мишустин ранее поручил Минфину и Минэкономразвития представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». Ведомства должны исполнить поручение до 26 марта. Федеральный чиновник сообщил «Ведомостям», что это подготовка к секвестру федерального бюджета, а другой источник заявил, что скорее речь идет о перераспределении расходов внутри бюджета, а не о секвестре.
В нынешней редакции федерального бюджета на этот год предусмотрен профицит в 0,8% ВВП при расходах в 19,5 трлн руб. При расчете бюджета правительство закладывало цену отсечения нефти в $42,4 за баррель марки Urals, однако уже с 9 марта нефть марки Brent (к ней привязана цена на Urals) стоит дешевле $40. По данным на 15.00 мск 23 марта, баррель Brent на ICE стоит $25,8.