Кудрин исключил секвестр федерального бюджета

В нынешней редакции федерального бюджета на этот год предусмотрен профицит в 0,8% ВВП при расходах в 19,5 трлн руб. При расчете бюджета правительство закладывало цену отсечения нефти в $42,4 за баррель марки Urals, однако уже с 9 марта нефть марки Brent (к ней привязана цена на Urals) стоит дешевле $40. По данным на 15.00 мск 23 марта, баррель Brent на ICE стоит $25,8.