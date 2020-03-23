Правительство приступает к пересмотру бюджета из-за низких цен на нефть

Ни Минфин, ни Минэкономразвития пока не давали оценок выпадающих доходов бюджета из-за падения цен на нефть и замедления темпов экономического роста. По расчетам же Счетной палаты, при цене на нефть в $35 за баррель и среднегодовом курсе в 72 руб. за доллар выпадающие доходы федерального бюджета составят около 3 трлн руб., а дефицит по итогам года будет чуть меньше 2% ВВП. В этом случае рост экономики будет «около нуля» вместо прогнозируемых Минэкономразвития 1,9%, говорил руководитель ведомства Алексей Кудрин.