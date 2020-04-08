Отделения Сбербанка перейдут на обычный режим работы
С 9 апреля все отделения Сбербанка будут работать по обычному режиму, сказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. По заявлению банка на стандартный график будет переведено «до 100%» офисов Сбербанка. Изменение коснется офисов по работе с физическими лицами – банкоматы и отделения по работе с юрлицами уже работали по стандартному графику.
На прошлой неделе Сбербанк заявлял, что с 6 по 30 апреля отделения будут принимать людей «в усиленном режиме выходного дня», часы работы каждого из отделений при этом устанавливались отдельно. Банк посоветовал уточнять режим работы конкретных отделений на сайте или по телефону службы поддержки.
В России до 30 апреля введены нерабочие дни, при этом банки входят в число организаций, которым разрешается работать по обычному режиму. Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Открытие», Россельхозбанк и другие банки объявляли, что закроют часть отделений – в основном отделения с невысоким клиентским трафиком.