Отделения Сбербанка перейдут на обычный режим работы

С 9 апреля все отделения Сбербанка будут работать по обычному режиму, сказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. По заявлению банка на стандартный график будет переведено «до 100%» офисов Сбербанка. Изменение коснется офисов по работе с физическими лицами – банкоматы и отделения по работе с юрлицами уже работали по стандартному графику.