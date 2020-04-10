«Роскосмос» снизит цены на космические пуски для конкуренции со SpaceX
«Роскосмос» ведет работу над снижением стоимости пуска ракет более чем на 30%, заявил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин на совещании с президентом Владимиром Путиным. Таким образом корпорация намерена ответить на демпинг американских компаний, которые финансируются из бюджета США, в частности SpaceX Илона Маска.
Рогозин заявил, что SpaceX оказывает услуги по пуску ракет по цене в районе $60 млн. НАСА платит SpaceX за ту же услугу «от 1,5 до 4 раз больше». «Роскосмос» намерен снижать цену пусков за счет сокращения непроизводственных издержек.
В 2019 г. генеральный директор компании «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») Евгений Солодовников заявил, что компания работает над снижением стоимости космических запусков. Для этого она вместе с «Роскосмосом» разрабатывает ракету «Союз-2М» – более дешевый в эксплуатации вариант ракеты «Союз-2.1б». Пуск «Союз-2М» обойдется в $30 млн при полезной нагрузке 2–3 т, говорил Солодовников.