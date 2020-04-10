«Роскосмос» снизит цены на космические пуски для конкуренции со SpaceX

В 2019 г. генеральный директор компании «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») Евгений Солодовников заявил, что компания работает над снижением стоимости космических запусков. Для этого она вместе с «Роскосмосом» разрабатывает ракету «Союз-2М» – более дешевый в эксплуатации вариант ракеты «Союз-2.1б». Пуск «Союз-2М» обойдется в $30 млн при полезной нагрузке 2–3 т, говорил Солодовников.