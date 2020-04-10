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«Роскосмос» снизит цены на космические пуски для конкуренции со SpaceX

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«Роскосмос» ведет работу над снижением стоимости пуска ракет более чем на 30%, заявил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин на совещании с президентом Владимиром Путиным. Таким образом корпорация намерена ответить на демпинг американских компаний, которые финансируются из бюджета США, в частности SpaceX Илона Маска.

Рогозин заявил, что SpaceX оказывает услуги по пуску ракет по цене в районе $60 млн. НАСА платит SpaceX за ту же услугу «от 1,5 до 4 раз больше». «Роскосмос» намерен снижать цену пусков за счет сокращения непроизводственных издержек.

В 2019 г. генеральный директор компании «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») Евгений Солодовников заявил, что компания работает над снижением стоимости космических запусков. Для этого она вместе с «Роскосмосом» разрабатывает ракету «Союз-2М» – более дешевый в эксплуатации вариант ракеты «Союз-2.1б». Пуск «Союз-2М» обойдется в $30 млн при полезной нагрузке 2–3 т, говорил Солодовников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных