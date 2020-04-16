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Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий

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Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.

Так премьер ответил на выступление министра экономического развития Максима Решетникова, который заявил, что обновленный по итогам обсуждения с профильными ведомствами перечень будет 16 апреля внесен в правительство, а уже на следующий день может быть утвержден на заседании с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

«Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться, и компании могут входить и выходить [из списка]», – отметил Мишустин. По его словам, необходимо понимать, по каким критериям компании входят в перечень. «Я думаю, что должна быть в этом смысле постоянная работа отраслевых министерств», – заявил премьер.

Действующий перечень из 646 системообразующих компаний был утвержден 20 марта, но 9 апреля в Минэкономразвития заявили о необходимости обновления списка. Многие компании, оказавшиеся вне списка, раскритиковали его мартовскую версию. 10 апреля правительство утвердило новые критерии отбора компаний в список системообразующих организаций и планировало к пятнице, 17 апреля, утвердить новый перечень.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных