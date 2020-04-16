Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Так премьер ответил на выступление министра экономического развития Максима Решетникова, который заявил, что обновленный по итогам обсуждения с профильными ведомствами перечень будет 16 апреля внесен в правительство, а уже на следующий день может быть утвержден на заседании с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
«Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться, и компании могут входить и выходить [из списка]», – отметил Мишустин. По его словам, необходимо понимать, по каким критериям компании входят в перечень. «Я думаю, что должна быть в этом смысле постоянная работа отраслевых министерств», – заявил премьер.
Действующий перечень из 646 системообразующих компаний был утвержден 20 марта, но 9 апреля в Минэкономразвития заявили о необходимости обновления списка. Многие компании, оказавшиеся вне списка, раскритиковали его мартовскую версию. 10 апреля правительство утвердило новые критерии отбора компаний в список системообразующих организаций и планировало к пятнице, 17 апреля, утвердить новый перечень.