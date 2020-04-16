Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий

Так премьер ответил на выступление министра экономического развития Максима Решетникова, который заявил, что обновленный по итогам обсуждения с профильными ведомствами перечень будет 16 апреля внесен в правительство, а уже на следующий день может быть утвержден на заседании с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.