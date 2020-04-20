McKinsey: работу и доход в ЕС могут потерять до 59 млн человек

По оценкам McKinsey, безработица в блоке достигнет пика в 7,6% в 2020 г. и вернется к докризисному уровню только в IV квартале 2021 г. При наихудшем сценарии пик безработицы может составить 11,2% в 2021 г., а к прошлогоднему уровню она вернется только в 2024 г.