McKinsey: работу и доход в ЕС могут потерять до 59 млн человек
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, под угрозой в Евросоюзе может оказаться до 59 млн рабочих мест, говорится в докладе консалтинговой компании McKinsey. Более четверти работников, занятых в частном секторе ЕС и Великобритании, могут быть уволены, отправлены в отпуск без сохранения содержания, потерять заработок полностью или частично.
По оценкам McKinsey, безработица в блоке достигнет пика в 7,6% в 2020 г. и вернется к докризисному уровню только в IV квартале 2021 г. При наихудшем сценарии пик безработицы может составить 11,2% в 2021 г., а к прошлогоднему уровню она вернется только в 2024 г.
Безработица в ЕС постепенно снижалась в последние годы и в 2019 г. составила 6,3%, по данным Евростата. А без учета Великобритании, покинувшей блок в декабре, – 6,7%.
Последствия кризиса будут различаться для разных отраслей и групп населения, считают специалисты McKinsey. Почти половина рабочих мест, которые могут исчезнуть, находится в сфере услуг, торговле и строительном секторе. Это может увеличить социальное неравенство, отмечает McKinsey.
Чтобы не допустить этого, Еврокомиссия предложила в апреле схему субсидирования зарплат. Она направлена на то, чтобы работодатели сокращали рабочие часы, а не сотрудников. Размер этой программы должен составить 100 млрд евро, а финансировать его Еврокомиссия собирается с помощью заемных средств, обеспеченных гарантиями стран ЕС. Аналогичные схемы ввели и многие страны ЕС самостоятельно.