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Экономика / Менеджмент

McKinsey: работу и доход в ЕС могут потерять до 59 млн человек

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Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, под угрозой в Евросоюзе может оказаться до 59 млн рабочих мест, говорится в докладе консалтинговой компании McKinsey. Более четверти работников, занятых в частном секторе ЕС и Великобритании, могут быть уволены, отправлены в отпуск без сохранения содержания, потерять заработок полностью или частично.

По оценкам McKinsey, безработица в блоке достигнет пика в 7,6% в 2020 г. и вернется к докризисному уровню только в IV квартале 2021 г. При наихудшем сценарии пик безработицы может составить 11,2% в 2021 г., а к прошлогоднему уровню она вернется только в 2024 г.

Безработица в ЕС постепенно снижалась в последние годы и в 2019 г. составила 6,3%, по данным Евростата. А без учета Великобритании, покинувшей блок в декабре, – 6,7%.

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Последствия кризиса будут различаться для разных отраслей и групп населения, считают специалисты McKinsey. Почти половина рабочих мест, которые могут исчезнуть, находится в сфере услуг, торговле и строительном секторе. Это может увеличить социальное неравенство, отмечает McKinsey.

Чтобы не допустить этого, Еврокомиссия предложила в апреле схему субсидирования зарплат. Она направлена на то, чтобы работодатели сокращали рабочие часы, а не сотрудников. Размер этой программы должен составить 100 млрд евро, а финансировать его Еврокомиссия собирается с помощью заемных средств, обеспеченных гарантиями стран ЕС. Аналогичные схемы ввели и многие страны ЕС самостоятельно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных