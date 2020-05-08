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Экономика / Менеджмент

Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

Ведомости

Еще в феврале безработица в США находилась на самом низком за последние полвека уровне в 3,5%. Однако в апреле количество рабочих мест сократилось на 20,5 млн, в результате безработица выросла до 14,7%, сообщило в пятницу министерство труда. Это самый высокий показатель со времен Великой депрессии в 1930-е гг., когда она, по оценкам, достигала около 25%.

Предыдущий рекорд составлял 10,8% в 1982 г., а во время мирового кризиса 2008–2009 гг. безработица достигала на максимуме 10%.

Результат, впрочем, оказался лучше ожиданий опрошенных Reuters аналитиков, которые прогнозировали безработицу на уровне 16% и потерю 22 млн рабочих мест.

До сих пор самое резкое месячное падение занятости за период с 1939 г., когда стала вестись соответствующая статистика, было зафиксировано в 1945 г. – 1,96 млн рабочих мест.

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В феврале в США было 5,8 млн безработных. В марте количество рабочих мест сократилось на 870 000, а безработица выросла до 4,4%. Однако данные для этого исследования заканчивают собираться раньше конца месяца. Между тем компании стали останавливать работу и массово сокращать персонал в основном со второй половины марта. За семь недель с середины марта по 2 мая заявки на пособие по безработице подали 33,5 млн человек.

Конгресс США принял пакет стимулирующих мер на $2,2 трлн, а затем – еще один для помощи малому бизнесу и больницам. В результате совокупная поддержка составит почти $3 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных