Безработица в США выросла до 14,7% в апреле
Еще в феврале безработица в США находилась на самом низком за последние полвека уровне в 3,5%. Однако в апреле количество рабочих мест сократилось на 20,5 млн, в результате безработица выросла до 14,7%, сообщило в пятницу министерство труда. Это самый высокий показатель со времен Великой депрессии в 1930-е гг., когда она, по оценкам, достигала около 25%.
Предыдущий рекорд составлял 10,8% в 1982 г., а во время мирового кризиса 2008–2009 гг. безработица достигала на максимуме 10%.
Результат, впрочем, оказался лучше ожиданий опрошенных Reuters аналитиков, которые прогнозировали безработицу на уровне 16% и потерю 22 млн рабочих мест.
До сих пор самое резкое месячное падение занятости за период с 1939 г., когда стала вестись соответствующая статистика, было зафиксировано в 1945 г. – 1,96 млн рабочих мест.
В феврале в США было 5,8 млн безработных. В марте количество рабочих мест сократилось на 870 000, а безработица выросла до 4,4%. Однако данные для этого исследования заканчивают собираться раньше конца месяца. Между тем компании стали останавливать работу и массово сокращать персонал в основном со второй половины марта. За семь недель с середины марта по 2 мая заявки на пособие по безработице подали 33,5 млн человек.
Конгресс США принял пакет стимулирующих мер на $2,2 трлн, а затем – еще один для помощи малому бизнесу и больницам. В результате совокупная поддержка составит почти $3 трлн.