Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

В феврале в США было 5,8 млн безработных. В марте количество рабочих мест сократилось на 870 000, а безработица выросла до 4,4%. Однако данные для этого исследования заканчивают собираться раньше конца месяца. Между тем компании стали останавливать работу и массово сокращать персонал в основном со второй половины марта. За семь недель с середины марта по 2 мая заявки на пособие по безработице подали 33,5 млн человек.