Bloomberg: рубль укрепится из-за отпусков россиян дома

По данным Bloomberg Economics, россияне на отдых за границей тратят ежегодно на $20 млрд больше, чем Россия получает от иностранных туристов. Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец считает, что в нынешних условиях расходы отдыхающих за границей россиян снизятся как минимум на 50%. По ее словам, россияне, оставшиеся отдыхать дома, помогут укрепится рублю к доллару на 4 п.п., если не будет каких-либо негативных событий.