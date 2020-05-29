Bloomberg: рубль укрепится из-за отпусков россиян дома
Рубль может укрепиться из-за проведения россиянами отпусков в России, считают опрошенные Bloomberg эксперты.
По данным Bloomberg Economics, россияне на отдых за границей тратят ежегодно на $20 млрд больше, чем Россия получает от иностранных туристов. Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец считает, что в нынешних условиях расходы отдыхающих за границей россиян снизятся как минимум на 50%. По ее словам, россияне, оставшиеся отдыхать дома, помогут укрепится рублю к доллару на 4 п.п., если не будет каких-либо негативных событий.
Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин полагает, что ситуация в туризме отчасти компенсирует негативное влияние от падения цен на нефть и сокращения экспорта, дополнительной поддержкой может также стать покупку валюты Центробанком.
Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что россиянам не нужно летом планировать отдых за рубежом. Он напомнил, что коронавирус в Россию был завезен из-за границы. Мишустин попросил россиян не торопиться с выбором места отдыха. Он призвал отдыхать на территории России при благоприятной ситуации с COVID-19.