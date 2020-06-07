Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за I квартал 2020 г. была зафиксирована на Чукотке (109 305 руб.), самая низкая – в Ивановской области (26 933 руб.), следует из данных Росстата. В целом по России средний размер заработной платы составил 48 377 руб. в месяц за январь – март этого года, что на 8,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
После Чукотки больше всех зарабатывают жители Ямало-Ненецкого автономного округа (102 123 руб. в месяц), Москвы (95 850 руб.), Сахалина (89 496 руб.) и Магаданской области (89 315 руб.). В предыдущем рейтинге Росстата, за IV квартал 2019 г., на пятом месте был Ненецкий автономный округ.
В пятерку регионов с самыми низкими средними зарплатами кроме Ивановской области входят Кабардино-Балкария (27 075 руб. в месяц), Дагестан (27 220 руб.), Карачаево-Черкесия (27 629 руб.) и Алтайский край (27 624 руб.).
Из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса почти треть российских семей столкнулись в апреле со снижением зарплат, показал майский опрос «Левада-центра». 32% респондентов, в семье которых есть работающие, рассказали социологам, что столкнулись с проблемой лично или их родственники. С задержкой выплаты зарплаты столкнулись 25% опрошенных, а еще 26% – с увольнениями.