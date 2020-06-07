Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами в начале года

Ведомости

Самая высокая средняя зарплата за I квартал 2020 г. была зафиксирована на Чукотке (109 305 руб.), самая низкая – в Ивановской области (26 933 руб.), следует из данных Росстата. В целом по России средний размер заработной платы составил 48 377 руб. в месяц за январь – март этого года, что на 8,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

После Чукотки больше всех зарабатывают жители Ямало-Ненецкого автономного округа (102 123 руб. в месяц), Москвы (95 850 руб.), Сахалина (89 496 руб.) и Магаданской области (89 315 руб.). В предыдущем рейтинге Росстата, за IV квартал 2019 г., на пятом месте был Ненецкий автономный округ. 

В пятерку регионов с самыми низкими средними зарплатами кроме Ивановской области входят Кабардино-Балкария (27 075 руб. в месяц), Дагестан (27 220 руб.), Карачаево-Черкесия (27 629 руб.) и Алтайский край (27 624 руб.). 

Ранее по теме: Занятые, полузанятые и совсем не занятые

Из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса почти треть российских семей столкнулись в апреле со снижением зарплат, показал майский опрос «Левада-центра». 32% респондентов, в семье которых есть работающие, рассказали социологам, что столкнулись с проблемой лично или их родственники. С задержкой выплаты зарплаты столкнулись 25% опрошенных, а еще 26% – с увольнениями. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных