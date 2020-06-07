Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за I квартал 2020 г. была зафиксирована на Чукотке (109 305 руб.), самая низкая – в Ивановской области (26 933 руб.), следует из данных Росстата. В целом по России средний размер заработной платы составил 48 377 руб. в месяц за январь – март этого года, что на 8,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.