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Промышленное производство в Китае упало на 2,8% с начала года

Ведомости

Промышленное производство в Китае с начала года сократилось на 2,8%. Об этом сообщило по итогам пяти месяцев национальное бюро статистики КНР.

По данным бюро, общая прибыль промышленных предприятий с января по апрель сократилась на 27,4% и составила 1259,8 млрд юаней. В мае общая прибыль выросла на 4,4% в годовом соотношении и на 1,5% в месячном. Кроме того, динамика промышленного производства в мае была на 2,1 процентного пункта выше, чем в предыдущие четыре месяца. В сообщении бюро отмечается, что в мае «производство и спрос улучшались, занятость и цены были в целом стабильными, накапливались позитивные изменения и постепенно восстанавливалась национальная экономика».

По данным отчета, за пять месяцев 2020 г. инвестиции в основной капитал (за исключением сельских домохозяйств) составили 19 919,4 млрд юаней. В годовом исчислении они снизились на 6,3% и сократились на 4 процентных пункта по сравнению с первыми четырьмя месяцами. Месячный рост в мае составил 5,87%. В частности, инвестиции в инфраструктуру сократились на 6,3% в годовом исчислении, в обрабатывающую промышленность – на 14,8%, а в развитие недвижимости – на 0,3%, говорится в опубликованном сообщении. По сравнению с первыми четырьмя месяцами года темпы падения уменьшились соответственно на 5,5 п. п., 4 п. п. и 3 п. п.

Общая стоимость импорта и экспорта товаров за первые пять месяцев составила 11 538,1 млрд юаней, снизившись на 4,9% в годовом исчислении: экспорт – 6198,9 млрд юаней (снижение на 4,7%), импорт – 5339,1 млрд юаней (снижение на 5,2%). Ранее китайские власти сообщали о падении с начала года экспорта Китая на 7,7%, а импорта – на 8,2% в сравнении с показателями аналогичного периода 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных