Промышленное производство в Китае упало на 2,8% с начала года

По данным отчета, за пять месяцев 2020 г. инвестиции в основной капитал (за исключением сельских домохозяйств) составили 19 919,4 млрд юаней. В годовом исчислении они снизились на 6,3% и сократились на 4 процентных пункта по сравнению с первыми четырьмя месяцами. Месячный рост в мае составил 5,87%. В частности, инвестиции в инфраструктуру сократились на 6,3% в годовом исчислении, в обрабатывающую промышленность – на 14,8%, а в развитие недвижимости – на 0,3%, говорится в опубликованном сообщении. По сравнению с первыми четырьмя месяцами года темпы падения уменьшились соответственно на 5,5 п. п., 4 п. п. и 3 п. п.