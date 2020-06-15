Правительство расширило программу льготных кредитов под 2%

Льготное кредитование стартовало 1 июня и рассчитано на компании из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО. Сумма определяется как число сотрудников, умноженное на МРОТ (12 130 руб.) и на 6 месяцев. Для 85% кредита предусмотрена госгарантия ВЭБа. Если предприниматели смогут сохранить 90% сотрудников к марту 2021 г., то кредит будет списан полностью, с процентами. При сокращении сотрудников на 20% списана будет половина кредита и процентов. Расходы возьмет на себя государство.