Правительство расширило программу льготных кредитов под 2%
Правительство увеличило лимит по программе кредитования под 2% на 100 млрд руб. до 350 млрд руб. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в понедельник, 15 июня. Решение было принято, поскольку программа оказалась востребованной, объяснил он.
Льготное кредитование стартовало 1 июня и рассчитано на компании из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО. Сумма определяется как число сотрудников, умноженное на МРОТ (12 130 руб.) и на 6 месяцев. Для 85% кредита предусмотрена госгарантия ВЭБа. Если предприниматели смогут сохранить 90% сотрудников к марту 2021 г., то кредит будет списан полностью, с процентами. При сокращении сотрудников на 20% списана будет половина кредита и процентов. Расходы возьмет на себя государство.
Программа стала одной из самых активных, сказал Решетников: банки уже одобрили кредиты на 155 млрд руб., еще на 76 млрд руб. заключены соглашения. В итоге поддержано 800 000 рабочих мест, уточнил он. Так, Сбербанк спустя неделю после старта программы столкнулся с тем, что заявки от клиентов в полтора раза превысили лимит (95 млрд руб.). В первый день работы программы клиенты подписали с ВТБ соглашения почти на 4 млрд руб.
Но некоторые банки отказывают в выдаче кредитов, показал мониторинг бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Это было зафиксировано в 17% случаев (из 182 поданных заявок): по 57% отказано без объяснения причины, 37% заявок не подходили под условия программы, еще 7% – прочее. Но в целом программа работает и востребована у предпринимателей, отмечал Титов.
Предприниматели, опрошенные «Ведомостями», назвали программу одной из самых успешных. У нее большой потенциал, считает совладелец сети книжно-канцелярских магазинов «Леонардо» Дмитрий Аббакумов, бизнес готов брать на себя риски по сохранению персонала. Но важно, как мера будет работать впоследствии, уточнял президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов: у банков свои риски и уже видны некоторые трудности – они долго проверяют предпринимателей на предмет прежних задолженностей, дополнительно перестраховываются.