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Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР

Ведомости

Законопроект о перечислении в Пенсионный фонд России (ПФР) незаконно полученных денег россиян необходим для синхронизации норм Бюджетного и Гражданского кодексов, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе министерства.

Согласно нормам Бюджетного кодекса, сейчас деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в бюджет ПФР. Поэтому в Гражданский кодекс было решено внести уточнения, что конфисковано может быть не только имущество коррупционеров, но и их деньги при отсутствии доказательств того, что они получили их законно, рассказали в пресс-службе.

О планах законопроекта, разрешающего перечислять незаконно полученные деньги в ПФР, ранее сообщили «Известия». Минфин уже направил документ на рассмотрение правительства, до конца 2020 г. он может вступить в силу. Кто займется проверкой законности получения доходов, а также какие суммы могут вызвать подозрения, пока неизвестно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных