Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР

Согласно нормам Бюджетного кодекса, сейчас деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в бюджет ПФР. Поэтому в Гражданский кодекс было решено внести уточнения, что конфисковано может быть не только имущество коррупционеров, но и их деньги при отсутствии доказательств того, что они получили их законно, рассказали в пресс-службе.