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Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

Переговоры о его пересмотре не привели к результату, сообщили в Минфине
Артем Гирш
Максим Стулов / Ведомости

Россия начинает процедуру разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, сообщается на сайте Минфина. По данным ведомства, разрыв соглашения связан с тем, что российская сторона сочла нереализуемыми предложения Кипра при внесении изменений в соглашение.

Кипр – наиболее популярная у российского бизнеса низконалоговая юрисдикция, через которую капитал переводится в офшоры и обратно в Россию. По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.

Идею повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их 25 марта предложил президент России Владимир Путин. Вскоре Минфин направил письма с предложением пересмотреть соглашения правительствам Кипра, Мальты и Люксембурга.

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В сообщении Минфина говорится, что в ходе переговоров Кипр выдвинул предложения, которые, по мнению российской стороны, «размывают и делают недостижимым предполагаемый эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

По словам статс-секретаря, заместителя министра финансов Алексея Сазанова, реструктурирование холдинговых структур через Кипр станет невыгодным. «Выгоднее будет все переводить это обратно в Россию. Мы сейчас будем совершенствовать законодательство в части административных районов, с тем чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода соответственно структур холдинговых в Россию обратно», – отметил замминистра.

В середине июня «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что переговоры сторон зашли в тупик. По словам одного из них, Кипр предложил сохранить ставки, ужесточив контроль за иностранными структурами российского бизнеса, чтобы технические прослойки не могли экономить на налогах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных