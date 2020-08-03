Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с КипромПереговоры о его пересмотре не привели к результату, сообщили в Минфине
Россия начинает процедуру разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, сообщается на сайте Минфина. По данным ведомства, разрыв соглашения связан с тем, что российская сторона сочла нереализуемыми предложения Кипра при внесении изменений в соглашение.
Кипр – наиболее популярная у российского бизнеса низконалоговая юрисдикция, через которую капитал переводится в офшоры и обратно в Россию. По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Идею повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их 25 марта предложил президент России Владимир Путин. Вскоре Минфин направил письма с предложением пересмотреть соглашения правительствам Кипра, Мальты и Люксембурга.
В сообщении Минфина говорится, что в ходе переговоров Кипр выдвинул предложения, которые, по мнению российской стороны, «размывают и делают недостижимым предполагаемый эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
По словам статс-секретаря, заместителя министра финансов Алексея Сазанова, реструктурирование холдинговых структур через Кипр станет невыгодным. «Выгоднее будет все переводить это обратно в Россию. Мы сейчас будем совершенствовать законодательство в части административных районов, с тем чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода соответственно структур холдинговых в Россию обратно», – отметил замминистра.
В середине июня «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что переговоры сторон зашли в тупик. По словам одного из них, Кипр предложил сохранить ставки, ужесточив контроль за иностранными структурами российского бизнеса, чтобы технические прослойки не могли экономить на налогах.