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Минтруд сообщил о преодолении кризиса на рынке труда в России

Ведомости

Численность принятых на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минтруда. По данным ведомства, по состоянию на 12 августа в стране зарегистрировано 3,39 млн безработных.

«Анализ показателей, отслеживаемых Минтрудом в рамках оперативного мониторинга, свидетельствует, что в июле численность принятых на работу впервые с начала пандемии превысила численность уволенных», ‒ говорится в сообщении. По мнению министерства, российский рынок труда «постепенно выходит из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса», доля предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от числа работающих граждан.

В число планируемых к увольнению попадают также сотрудники, которых сократили «технически». Например, при переименовании отдела или департамента, объяснили в Минтруде. Ранее в министерстве назвали отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников. Это сферы торговли, услуг, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также транспорта.

Ранее по теме: Минтруд назвал отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников

В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте числа зарегистрированных безработных в период нерабочих дней на 29% до 1,66 млн человек. В начале апреля президент России Владимир Путин объявил, что потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости получат в течение апреля – июня три пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных