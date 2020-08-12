Минтруд сообщил о преодолении кризиса на рынке труда в России

В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте числа зарегистрированных безработных в период нерабочих дней на 29% до 1,66 млн человек. В начале апреля президент России Владимир Путин объявил, что потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости получат в течение апреля – июня три пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 руб.