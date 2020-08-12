Минтруд сообщил о преодолении кризиса на рынке труда в России
Численность принятых на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минтруда. По данным ведомства, по состоянию на 12 августа в стране зарегистрировано 3,39 млн безработных.
«Анализ показателей, отслеживаемых Минтрудом в рамках оперативного мониторинга, свидетельствует, что в июле численность принятых на работу впервые с начала пандемии превысила численность уволенных», ‒ говорится в сообщении. По мнению министерства, российский рынок труда «постепенно выходит из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса», доля предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от числа работающих граждан.
В число планируемых к увольнению попадают также сотрудники, которых сократили «технически». Например, при переименовании отдела или департамента, объяснили в Минтруде. Ранее в министерстве назвали отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников. Это сферы торговли, услуг, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также транспорта.
В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте числа зарегистрированных безработных в период нерабочих дней на 29% до 1,66 млн человек. В начале апреля президент России Владимир Путин объявил, что потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости получат в течение апреля – июня три пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 руб.