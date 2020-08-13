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Международные резервы России достигли исторического максимума

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Международные резервы России за неделю увеличились на $8,9 млрд и достигли максимального исторического значения в $600,7 млрд, сообщил Банк России.

«Объем международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%, под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото», – сказано в сообщении регулятора.

Объем международных резервов России впервые превысил $600 млрд. К этому значению показатель приблизился ранее к 13 марта 2020 г., однако через неделю он снизился почти на $30 млрд, после чего вновь перешел к росту.

Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных