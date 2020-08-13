Международные резервы России достигли исторического максимума
Международные резервы России за неделю увеличились на $8,9 млрд и достигли максимального исторического значения в $600,7 млрд, сообщил Банк России.
«Объем международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%, под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото», – сказано в сообщении регулятора.
Объем международных резервов России впервые превысил $600 млрд. К этому значению показатель приблизился ранее к 13 марта 2020 г., однако через неделю он снизился почти на $30 млрд, после чего вновь перешел к росту.
Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.