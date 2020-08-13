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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 5,8%

Ведомости

Минтруд предложил установить прожиточный минимум за II квартал в размере 11 468 руб. на душу населения, что на 5,8% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Соотвествующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. 

Для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум на уровне 12 392 руб., для пенсионеров — 9 422 руб., для детей — 11 423 руб.

В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года по отношению к I кварталу 2020 года увеличилась для трудоспособного населения — на 5,6%, для пенсионеров — на 5,3%, для детей — на 6,5%.

Повышение уровня прожиточного минимума обусловлено ростом стоимости продуктов питания, используемых при его исчислении. Отмечается, что средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим кварталом изменялись неодинаково, на одни виды продуктов питания цены росли, на другие — снижались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных