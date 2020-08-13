Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 5,8%
Минтруд предложил установить прожиточный минимум за II квартал в размере 11 468 руб. на душу населения, что на 5,8% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Соотвествующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум на уровне 12 392 руб., для пенсионеров — 9 422 руб., для детей — 11 423 руб.
В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года по отношению к I кварталу 2020 года увеличилась для трудоспособного населения — на 5,6%, для пенсионеров — на 5,3%, для детей — на 6,5%.
Повышение уровня прожиточного минимума обусловлено ростом стоимости продуктов питания, используемых при его исчислении. Отмечается, что средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим кварталом изменялись неодинаково, на одни виды продуктов питания цены росли, на другие — снижались.