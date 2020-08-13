Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 5,8%

В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года по отношению к I кварталу 2020 года увеличилась для трудоспособного населения — на 5,6%, для пенсионеров — на 5,3%, для детей — на 6,5%.