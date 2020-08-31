Президент Литвы анонсировал санкции против Лукашенко

Литва, Латвия и Эстония намерены объявить о санкциях в отношении примерно 30 белорусских должностных лиц, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, в будущем этот список может быть расширен.