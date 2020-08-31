Президент Литвы анонсировал санкции против Лукашенко
Литва, Латвия и Эстония намерены объявить о санкциях в отношении примерно 30 белорусских должностных лиц, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, в будущем этот список может быть расширен.
«Литва, Латвия и Эстония объявят о введении санкций на въезд в отношении около 30 белорусских чиновников, в том числе президента Александра Лукашенко», — передает агентство Reuters.
Ранее Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, чем она ранее угрожала, то Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, которые, по его словам, формируют до 30% литовского бюджета.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.