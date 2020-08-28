Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты
Отказ от транзита грузов через порты Литвы ударит первым по самой Белоруссии, заявил литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в ответ на угрозу белорусского лидера Александра Лукашенко ответить так на введение санкций Вильнюсом.
«Если решения, о которых сегодня говорил Лукашено, будут приняты, первой пострадает Белоруссия», – написал Сквернялис у себя в Facebook.
Ранее Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, чем она ранее угрожала, то Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, которые, по его словам, формируют до 30% литовского бюджета.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста