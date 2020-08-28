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Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты

Ведомости

Отказ от транзита грузов через порты Литвы ударит первым по самой Белоруссии, заявил литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в ответ на угрозу белорусского лидера Александра Лукашенко ответить так на введение санкций Вильнюсом.

«Если решения, о которых сегодня говорил Лукашено, будут приняты, первой пострадает Белоруссия», – написал Сквернялис у себя в Facebook.

Ранее Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, чем она ранее угрожала, то Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, которые, по его словам, формируют до 30% литовского бюджета.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных