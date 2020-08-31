Полугодовая прибыль «Газпрома» снизилась более чем в 25 раз
Прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам компании, за первые 6 месяцев 2020 г. составила 32,9 млрд руб. по сравнению с 836,5 млрд руб. за аналогичный период 2019 г., следует из данных отчетности компании по МСФО.
«За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, величина прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», составила 32 919 млн руб.» — сказано в пресс-релизе «Газпрома».
Полугодовая выручка компании сократилась по сравнению с прошлогодними показателями почти в 1,5 раза — с 4 трлн руб. до 2,9 трлн руб. Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа уменьшилась на 35% (или на 753 млрд руб.), составив 1,3 трлн руб., следует из отчетности. В основном такие показатели связаны со снижением средних цен и объемов реализованного газа в сегменте «Европа и другие страны», пояснили в компании.
Выручка от продажи газа в Европу и другие страны, кроме государств бывшего СССР, по итогам полугода составила 677,3 млрд руб., сократившись год к году на 47%, что связано со снижением цены на данный вид сырья на 38% в рублях и на 42% в долларах, а также с уменьшением объемов продаж газа в натуральном выражении на 17%.
В компании добавили, что чистая выручка от продажи газа в страны бывшего СССР снизилась на 23% год к году, до 139,3 млрд руб., а от продажи в России — на 6%, до 488,7 млрд руб.