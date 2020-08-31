Полугодовая прибыль «Газпрома» снизилась более чем в 25 раз

Выручка от продажи газа в Европу и другие страны, кроме государств бывшего СССР, по итогам полугода составила 677,3 млрд руб., сократившись год к году на 47%, что связано со снижением цены на данный вид сырья на 38% в рублях и на 42% в долларах, а также с уменьшением объемов продаж газа в натуральном выражении на 17%.