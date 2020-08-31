Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Полугодовая прибыль «Газпрома» снизилась более чем в 25 раз

Ведомости

Прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам компании, за первые 6 месяцев 2020 г. составила 32,9 млрд руб. по сравнению с 836,5 млрд руб. за аналогичный период 2019 г., следует из данных отчетности компании по МСФО.

«За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, величина прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», составила 32 919 млн руб.» — сказано в пресс-релизе «Газпрома».

Полугодовая выручка компании сократилась по сравнению с прошлогодними показателями почти в 1,5 раза — с 4 трлн руб. до 2,9 трлн руб. Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа уменьшилась на 35% (или на 753 млрд руб.), составив 1,3 трлн руб., следует из отчетности. В основном такие показатели связаны со снижением средних цен и объемов реализованного газа в сегменте «Европа и другие страны», пояснили в компании.

Выручка от продажи газа в Европу и другие страны, кроме государств бывшего СССР, по итогам полугода составила 677,3 млрд руб., сократившись год к году на 47%, что связано со снижением цены на данный вид сырья на 38% в рублях и на 42% в долларах, а также с уменьшением объемов продаж газа в натуральном выражении на 17%.

В компании добавили, что чистая выручка от продажи газа в страны бывшего СССР снизилась на 23% год к году, до 139,3 млрд руб., а от продажи в России — на 6%, до 488,7 млрд руб.

Ранее по теме: «Газпром» обжаловал в суде Польши штраф из-за «Северного потока — 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных