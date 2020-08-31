Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего востока

«Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению газа возложить на «Газпром», – сказал Турчак в ходе совещания по газификации регионов. Он добавил, что государство компенсирует компании эти расходы через господдержку. «Это могут быть, например, льготы по НДПИ, может быть предусмотрена возможность выпуска бессрочных облигаций, ну и другие», – пояснил он.