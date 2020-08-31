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Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего востока

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Борисову, Министерству энергетики, «Газпрому», «Роснефти», «Новатэку» и региональным властям Дальневосточного федерального округа до 14 октября представить правительству России план-график газификации субъектов, входящих в ДФО. Соответствующие поручения опубликованы на сайте правительства. Поэтапная газификация ДФО должна завершиться к 2030 г.

Кроме того, Мишустин поручил актуализировать региональные программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций в ДФО.

Ранее «Единая Россия» предложила возложить все затраты по подключению россиян к газораспределительным сетям на «Газпром». Об этом заявлял секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению газа возложить на «Газпром», – сказал Турчак в ходе совещания по газификации регионов. Он добавил, что государство компенсирует компании эти расходы через господдержку. «Это могут быть, например, льготы по НДПИ, может быть предусмотрена возможность выпуска бессрочных облигаций, ну и другие», – пояснил он.

По словам Турчака, сегодня в среднем по России уровень газификации составляет 70%. При этом в ЦФО и ЮФО уровень газификации доходит до 80–95%, а в Сибири и на Дальнем Востоке колеблется в районе 10–20%.

Ранее по теме: «Единая Россия» предложила подключить россиян к газу за счет «Газпрома»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных