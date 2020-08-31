Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего востока
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Борисову, Министерству энергетики, «Газпрому», «Роснефти», «Новатэку» и региональным властям Дальневосточного федерального округа до 14 октября представить правительству России план-график газификации субъектов, входящих в ДФО. Соответствующие поручения опубликованы на сайте правительства. Поэтапная газификация ДФО должна завершиться к 2030 г.
Кроме того, Мишустин поручил актуализировать региональные программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций в ДФО.
Ранее «Единая Россия» предложила возложить все затраты по подключению россиян к газораспределительным сетям на «Газпром». Об этом заявлял секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению газа возложить на «Газпром», – сказал Турчак в ходе совещания по газификации регионов. Он добавил, что государство компенсирует компании эти расходы через господдержку. «Это могут быть, например, льготы по НДПИ, может быть предусмотрена возможность выпуска бессрочных облигаций, ну и другие», – пояснил он.
По словам Турчака, сегодня в среднем по России уровень газификации составляет 70%. При этом в ЦФО и ЮФО уровень газификации доходит до 80–95%, а в Сибири и на Дальнем Востоке колеблется в районе 10–20%.