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Орешкин ожидает возвращения занятости к докризисному уровню в 2021 году

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Уровень занятости в российской экономике может вернуться к докризисным значениям уже в 2021 г., заявил помощник президента России по экономике Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Я считаю, что уже в следующем году (можно) вернуться к докризисному уровню и по занятости, и по выпуску», – сказал он.

По его мнению, безработица в июле – августе достигла пика, дальше ситуация с занятостью будет улучшаться. Орешкин отметил, что экономике России удалось избежать глубокого падения благодаря антикризисной программе и выплатам населению. Орешкин также заявил, что экономика в дальнейшем должна восстанавливаться самостоятельно – без дополнительных мер господдержки.

Ранее Минэкономразвития представило обновленный макропрогноз, который предусматривает снижение ВВП в 2020 г. на 3,9%. Это улучшенный прогноз, до этого министерство прогнозировало падение ВВП на 5%.

Причиной улучшения макропрогноза являются более позитивные в сравнении с ожиданиями итоги II квартала – быстрое восстановление внутреннего спроса и макроэкономических показателей.

Улучшение прогноза по падению ВВП в 2020 г. повлияет и на цифры следующих трех лет. Министерство прогнозирует, что инвестиции в следующем году будут расти на 3,9%, в 2022 г. – на 5,3%, а в 2023 г. – на 5,1%. Пик роста ВВП предполагается в 2022 г. – на 3,4%, в 2023 г. он замедлится до 3%.

Ранее по теме: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных