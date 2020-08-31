Орешкин ожидает возвращения занятости к докризисному уровню в 2021 году
Уровень занятости в российской экономике может вернуться к докризисным значениям уже в 2021 г., заявил помощник президента России по экономике Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», передает ТАСС.
«Я считаю, что уже в следующем году (можно) вернуться к докризисному уровню и по занятости, и по выпуску», – сказал он.
По его мнению, безработица в июле – августе достигла пика, дальше ситуация с занятостью будет улучшаться. Орешкин отметил, что экономике России удалось избежать глубокого падения благодаря антикризисной программе и выплатам населению. Орешкин также заявил, что экономика в дальнейшем должна восстанавливаться самостоятельно – без дополнительных мер господдержки.
Ранее Минэкономразвития представило обновленный макропрогноз, который предусматривает снижение ВВП в 2020 г. на 3,9%. Это улучшенный прогноз, до этого министерство прогнозировало падение ВВП на 5%.
Причиной улучшения макропрогноза являются более позитивные в сравнении с ожиданиями итоги II квартала – быстрое восстановление внутреннего спроса и макроэкономических показателей.
Улучшение прогноза по падению ВВП в 2020 г. повлияет и на цифры следующих трех лет. Министерство прогнозирует, что инвестиции в следующем году будут расти на 3,9%, в 2022 г. – на 5,3%, а в 2023 г. – на 5,1%. Пик роста ВВП предполагается в 2022 г. – на 3,4%, в 2023 г. он замедлится до 3%.