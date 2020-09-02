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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 млн человек», – сказано в сообщении.

В соответствии с мартовским указом президента России Владимира Путина, право на такие пособия имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Размер дополнительной выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть около 5500 руб. в месяц.

Пособия выплачиваются с 1 июня этого года. Первоначально установленный объем выплат составлял 18,4 млрд руб. Теперь он увеличен до 52,7 млрд руб. Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление на портале госуслуг, в многофункциональном центре (МФЦ) или в органы соцзащиты.

Ранее по теме: Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных