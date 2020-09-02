Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 млн человек», – сказано в сообщении.
В соответствии с мартовским указом президента России Владимира Путина, право на такие пособия имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Размер дополнительной выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть около 5500 руб. в месяц.
Пособия выплачиваются с 1 июня этого года. Первоначально установленный объем выплат составлял 18,4 млрд руб. Теперь он увеличен до 52,7 млрд руб. Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление на портале госуслуг, в многофункциональном центре (МФЦ) или в органы соцзащиты.