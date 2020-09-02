Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

В соответствии с мартовским указом президента России Владимира Путина, право на такие пособия имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Размер дополнительной выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть около 5500 руб. в месяц.