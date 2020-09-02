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Глава Минсельхоза назвал среднюю зарплату аграриев

Ведомости

Средняя заработная плата в сельском хозяйстве в 2019 г. составила 28 400 руб., что на 11% больше показателя предыдущего года, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая на заседании коллегии Минсельхоза в онлайн-формате.

«Продолжался планомерный рост зарплаты в сельском хозяйстве. В 2019 г. она составила 28 400 руб., т. е. на 11% больше, чем в 2018-м», ‒ сказал Патрушев. Он отметил, что тенденцию роста зарплаты в отрасли удалось сохранить и в 2020 г., несмотря на текущую ситуацию. 

Ранее, в июне, Патрушев сообщил, что средняя зарплата в сельском хозяйстве в 2019 г. выросла на 22% по сравнению с 2017 г. В апреле 2019 г. министр заявил, что средний уровень зарплаты сельских жителей в 2018 г. составил 25 500 руб., что на 8% больше, чем в 2017 г.

Ранее по теме: Путин поднял зарплаты генпрокурора и главы СКР на 3%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных