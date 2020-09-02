Глава Минсельхоза назвал среднюю зарплату аграриев

Ранее, в июне, Патрушев сообщил, что средняя зарплата в сельском хозяйстве в 2019 г. выросла на 22% по сравнению с 2017 г. В апреле 2019 г. министр заявил, что средний уровень зарплаты сельских жителей в 2018 г. составил 25 500 руб., что на 8% больше, чем в 2017 г.