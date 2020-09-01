Путин поднял зарплаты генпрокурора и главы СКР на 3%

Ранее в августе Росстат сообщил, что рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в России по итогам июня составил 0,6% в годовом выражении после роста на 1,0% в мае, снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в январе, сообщал «Интерфакс».