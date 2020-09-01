Путин поднял зарплаты генпрокурора и главы СКР на 3%
Президент России Владимир Путин на 3% повысил размер заработной людей, замещающих государственные должности, а также генерального прокурора России и председателя Следственного комитета России (СКР). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — следует из текста документа.
Кроме того, президент распорядился повысить зарплату заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева на 3%. Указ главы государства также затронул дипломатов и глав ряда федеральных органов власти.
Ранее в августе Росстат сообщил, что рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в России по итогам июня составил 0,6% в годовом выражении после роста на 1,0% в мае, снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в январе, сообщал «Интерфакс».