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Путин поднял зарплаты генпрокурора и главы СКР на 3%

Ведомости

Президент России Владимир Путин на 3% повысил размер заработной людей, замещающих государственные должности, а также генерального прокурора России и председателя Следственного комитета России (СКР). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — следует из текста документа.

Кроме того, президент распорядился повысить зарплату заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева на 3%. Указ главы государства также затронул дипломатов и глав ряда федеральных органов власти.

Ранее в августе Росстат сообщил, что рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в России по итогам июня составил 0,6% в годовом выражении после роста на 1,0% в мае, снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в январе, сообщал «Интерфакс».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных