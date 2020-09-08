Fitch улучшил прогноз снижения ВВП России

В целом в мире Fitch также заметил позитивную динамику восстановления экономики. В агентстве считают, что Китай уже вернулся к докризисному уровню ВВП, а благодаря тому, что продажи в США, Франции и Великобритании превосходят февральские уровни, мировой ВВП в текущем году снизится на 4,4%, а не на 4,6%, как ожидалось.