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Fitch улучшил прогноз снижения ВВП России

Ведомости

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что ВВП России по итогам 2020 г. сократится на 4,9% вместо ранее озвученных 5,8%, следует из доклада агентства, имеющегося у «Ведомостей». 

«Потребительский спрос восстанавливается, фискальная поддержка была значительно увеличена, и цены на нефть восстановились. Чистый объем торговли внесет положительный вклад в рост экономики в 2020 году», — говорится в докладе.

Эксперты агентства считают, что пакет антикризисных мер российского правительства на 3,5% ВВП поможет стабилизировать ситуацию в экономике. Однако в дальнейшем Fitch прогнозирует постепенное ужесточение фискальной и финансовой политики в России, поэтому ожидает возвращение к уровню ВВП 4-го квартала 2019 года «не раньше начала 2022 года». «Внешняя торговля России в 2021-2022 годах будет показывать отрицательные величины, поскольку объемы экспорта нефти будут по-прежнему ограничены сделкой ОПЕК +, а укрепление рубля и высокий внутренний спрос будут поддерживать рост импорта», — говорится в докладе.

В целом в мире Fitch также заметил позитивную динамику восстановления экономики. В агентстве считают, что Китай уже вернулся к докризисному уровню ВВП, а благодаря тому, что продажи в США, Франции и Великобритании превосходят февральские уровни, мировой ВВП в текущем году снизится на 4,4%, а не на 4,6%, как ожидалось.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы восстановления российской экономики превосходят общемировые благодаря антикризисным мерам правительства. В конце августа Минэкономразвития также улучшило прогноз по падению ВВП. Вместо 5%, как ранее считали в ведомстве, он упадет на 3,9% в 2020 г.

Ранее по теме: Мишустин высоко оценил темпы восстановления экономики России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных