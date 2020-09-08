Fitch улучшил прогноз снижения ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что ВВП России по итогам 2020 г. сократится на 4,9% вместо ранее озвученных 5,8%, следует из доклада агентства, имеющегося у «Ведомостей».
«Потребительский спрос восстанавливается, фискальная поддержка была значительно увеличена, и цены на нефть восстановились. Чистый объем торговли внесет положительный вклад в рост экономики в 2020 году», — говорится в докладе.
Эксперты агентства считают, что пакет антикризисных мер российского правительства на 3,5% ВВП поможет стабилизировать ситуацию в экономике. Однако в дальнейшем Fitch прогнозирует постепенное ужесточение фискальной и финансовой политики в России, поэтому ожидает возвращение к уровню ВВП 4-го квартала 2019 года «не раньше начала 2022 года». «Внешняя торговля России в 2021-2022 годах будет показывать отрицательные величины, поскольку объемы экспорта нефти будут по-прежнему ограничены сделкой ОПЕК +, а укрепление рубля и высокий внутренний спрос будут поддерживать рост импорта», — говорится в докладе.
В целом в мире Fitch также заметил позитивную динамику восстановления экономики. В агентстве считают, что Китай уже вернулся к докризисному уровню ВВП, а благодаря тому, что продажи в США, Франции и Великобритании превосходят февральские уровни, мировой ВВП в текущем году снизится на 4,4%, а не на 4,6%, как ожидалось.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы восстановления российской экономики превосходят общемировые благодаря антикризисным мерам правительства. В конце августа Минэкономразвития также улучшило прогноз по падению ВВП. Вместо 5%, как ранее считали в ведомстве, он упадет на 3,9% в 2020 г.