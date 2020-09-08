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Мишустин высоко оценил темпы восстановления экономики России

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Спад в российской экономике, вызванный пандемией коронавируса, оказался меньше, чем во многих других странах, а темпы восстановления ‒ выше, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Вопреки негативным прогнозам в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично», ‒ сказал Мишустин во время видеообращения к участникам Московского финансового форума. Премьер добавил, что эти процессы происходят благодаря решениям исполнительной власти и профессиональной работе делового сообщества, включая финансовый сектор.

Мишустин подчеркнул, что в России третий месяц подряд восстанавливаются потребительский спрос, оборот розничной торговли и объемы производства в обрабатывающей промышленности.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство завершило работу над планом восстановления российской экономики. Согласно его предварительным параметрам, озвученным в июле, он будет состоять из трех этапов и предусматривать около 500 мероприятий. Предложенные планом мероприятия должны не допустить дальнейшего падения доходов населения, восстановить экономику до уровня 2019 г., а также привести впоследствии к дальнейшему устойчивому экономическому развитию. Мишустин тогда оценил стоимость реализации плана восстановления российской экономики в сумму около 5 трлн руб. в течение двух лет.

В конце августа Минэкономразвития спрогнозировало снижение ВВП в России на 3,9% в 2020 г. Ранее министерство прогнозировало падение на 5%.

Ранее по теме: Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных