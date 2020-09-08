Мишустин высоко оценил темпы восстановления экономики России
Спад в российской экономике, вызванный пандемией коронавируса, оказался меньше, чем во многих других странах, а темпы восстановления ‒ выше, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.
«Вопреки негативным прогнозам в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично», ‒ сказал Мишустин во время видеообращения к участникам Московского финансового форума. Премьер добавил, что эти процессы происходят благодаря решениям исполнительной власти и профессиональной работе делового сообщества, включая финансовый сектор.
Мишустин подчеркнул, что в России третий месяц подряд восстанавливаются потребительский спрос, оборот розничной торговли и объемы производства в обрабатывающей промышленности.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство завершило работу над планом восстановления российской экономики. Согласно его предварительным параметрам, озвученным в июле, он будет состоять из трех этапов и предусматривать около 500 мероприятий. Предложенные планом мероприятия должны не допустить дальнейшего падения доходов населения, восстановить экономику до уровня 2019 г., а также привести впоследствии к дальнейшему устойчивому экономическому развитию. Мишустин тогда оценил стоимость реализации плана восстановления российской экономики в сумму около 5 трлн руб. в течение двух лет.
В конце августа Минэкономразвития спрогнозировало снижение ВВП в России на 3,9% в 2020 г. Ранее министерство прогнозировало падение на 5%.