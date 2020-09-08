Мишустин высоко оценил темпы восстановления экономики России

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство завершило работу над планом восстановления российской экономики. Согласно его предварительным параметрам, озвученным в июле, он будет состоять из трех этапов и предусматривать около 500 мероприятий. Предложенные планом мероприятия должны не допустить дальнейшего падения доходов населения, восстановить экономику до уровня 2019 г., а также привести впоследствии к дальнейшему устойчивому экономическому развитию. Мишустин тогда оценил стоимость реализации плана восстановления российской экономики в сумму около 5 трлн руб. в течение двух лет.