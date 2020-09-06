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Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

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Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.

«Он [план восстановления экономики] закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — рассказал он.

Белоусов уточнил, что документ должен быть утвержден в сентябре.

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил первоначальный проект плана на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным 2 июля. План, состоявший из трех этапов, предусматривал около 500 мероприятий. Предложенные планом мероприятия должны не допустить дальнейшего падения доходов населения, восстановить экономику до уровня 2019 г., а также добиться впоследствии дальнейшего устойчивого экономического развития. Премьер оценил стоимость реализации плана восстановления российской экономики в сумму около 5 трлн руб. на два года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных