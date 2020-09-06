Правительство завершило работу над планом восстановления экономики
Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
«Он [план восстановления экономики] закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — рассказал он.
Белоусов уточнил, что документ должен быть утвержден в сентябре.
Премьер-министр России Михаил Мишустин представил первоначальный проект плана на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным 2 июля. План, состоявший из трех этапов, предусматривал около 500 мероприятий. Предложенные планом мероприятия должны не допустить дальнейшего падения доходов населения, восстановить экономику до уровня 2019 г., а также добиться впоследствии дальнейшего устойчивого экономического развития. Премьер оценил стоимость реализации плана восстановления российской экономики в сумму около 5 трлн руб. на два года.