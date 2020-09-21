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Кудрин: приватизация позволит избежать повышения некоторых налогов

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Бюджет России мог бы получать 200-300 млрд руб. в год в ближайшие пять-шесть лет от приватизации государственных активов, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает «РИА Новости». 

По словам Кудрина, приватизация позволила бы избежать повышения некоторых налогов. «У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 млрд руб. получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — сказал Кудрин. 

18 сентября камин внес в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Законопроект, в частности, предполагает введение рентного коэффициента в размере 3,5 к НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Также предлагается расширить перечень месторождений, которые попадают под НДД. Вместе с тем, предлагается отменить льготу по НДПИ для выработанных месторождений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных