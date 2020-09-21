Кудрин: приватизация позволит избежать повышения некоторых налогов
Бюджет России мог бы получать 200-300 млрд руб. в год в ближайшие пять-шесть лет от приватизации государственных активов, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает «РИА Новости».
По словам Кудрина, приватизация позволила бы избежать повышения некоторых налогов. «У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 млрд руб. получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — сказал Кудрин.
18 сентября камин внес в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Законопроект, в частности, предполагает введение рентного коэффициента в размере 3,5 к НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Также предлагается расширить перечень месторождений, которые попадают под НДД. Вместе с тем, предлагается отменить льготу по НДПИ для выработанных месторождений.