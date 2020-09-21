Кудрин: приватизация позволит избежать повышения некоторых налогов

По словам Кудрина, приватизация позволила бы избежать повышения некоторых налогов. «У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 млрд руб. получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — сказал Кудрин.