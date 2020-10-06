ВТО улучшила прогноз по снижению объема мировой торговли в 2020 году

Также ВТО ожидает снижения мирового ВВП на 4,8% в этом году. Таким образом, организация ухудшила свой апрельский прогноз, в котором ожидала падения на 2,5%. При этом в 2021 г. мировая экономика может вырасти на 4,9%. В ВТО подчеркнули, что это будет во многом зависеть от принятых политических мер и того, насколько тяжелым будет течение пандемии.