ВТО улучшила прогноз по снижению объема мировой торговли в 2020 году
Объем мировой торговли товарами в 2020 году снизится на 9,2% по сравнению с 2019 г., следует из доклада Всемирной торговой организации (ВТО). При этом опубликованный в апреле прогноз организации предусматривал падение на 12,9% при оптимистичном сценарии развития событий.
Кроме того, по оценкам специалистов ВТО, в 2021 г. объем мировой торговли вырастет на 7,2% год к году. «Эти оценки подвержены необычайно высокой степени неопределенности, поскольку они зависят от развития пандемии и реакции правительства на нее», — предупредили при этом эксперты.
Меньше всего объем импорта и экспорта в текущем году снизится в Азии — на 4,4% и 4,5% соответственно, ожидают специалисты. Наибольшее снижение объема ввоза товаров и услуг, согласно докладу, будет в Африке, на Ближнем Восторге и СНГ — 16%, вывоза — в Северной Америке — 14,7%.
При этом, по прогнозу ВТО, лидером по росту объема импорта в следующем году станет Европа — 8,7%, по объему экспорта — Северная Америка с ростом на 10,7%.
Также ВТО ожидает снижения мирового ВВП на 4,8% в этом году. Таким образом, организация ухудшила свой апрельский прогноз, в котором ожидала падения на 2,5%. При этом в 2021 г. мировая экономика может вырасти на 4,9%. В ВТО подчеркнули, что это будет во многом зависеть от принятых политических мер и того, насколько тяжелым будет течение пандемии.