В Госдуме объяснили планы Украины сократить мощности ГТС на 70%

«Сегодня есть «Ямал — Европа», «Турецкий поток», «Северный поток», на подходе «Северный поток — 2». Понятно, что потребности нет, поэтому эти мощности надо просто выводить из эксплуатации. Когда мощности не работают, они просто стареют, деградируют, разрушаются. Их поддержание в работоспособном состоянии требует очень больших затрат. А раз нет источника покрытия затрат, значит их надо просто сдавать на металлолом», — отметил депутат.