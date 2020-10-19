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В Госдуме объяснили планы Украины сократить мощности ГТС на 70%

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал планы оператора газотранспортной системы Украины по сокращению большей части своих мощностей. По его словам, это решение не скажется на интересах России.

«Такое решение оператора ГТС Украины никак не скажется на интересах России. Компания правильно говорит — эти мощности избыточные. В свое время, когда создавалась эта система газопроводов в сторону Европы, были построены мощности общей производительностью порядка 180 млрд кубометров в год. И по сути это был единственный транспортный коридор подачи газа в Европу», — сказал Завальный «Ведомостям». 

По его словам, в последние 5-10 лет максимальный транзит через Украину был около 80-90 млрд кубометров газа в год, что является лишь половиной существующих мощностей.

«Сегодня есть «Ямал — Европа», «Турецкий поток», «Северный поток», на подходе «Северный поток — 2». Понятно, что потребности нет, поэтому эти мощности надо просто выводить из эксплуатации. Когда мощности не работают, они просто стареют, деградируют, разрушаются. Их поддержание в работоспособном состоянии требует очень больших затрат. А раз нет источника покрытия затрат, значит их надо просто сдавать на металлолом», — отметил депутат.

19 октября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что предприятию придется поэтапно отказаться от 60-70% своих мощностей за их ненадобностью. Он добавил, что оператор ГТС готов рассмотреть варианты использования своей системы для транспортировки любого вида синтетического метана, биометана или водорода.

Ранее по теме: Оператор ГТС Украины сократит свои мощности на 70%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных