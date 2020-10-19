В Госдуме объяснили планы Украины сократить мощности ГТС на 70%
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал планы оператора газотранспортной системы Украины по сокращению большей части своих мощностей. По его словам, это решение не скажется на интересах России.
«Такое решение оператора ГТС Украины никак не скажется на интересах России. Компания правильно говорит — эти мощности избыточные. В свое время, когда создавалась эта система газопроводов в сторону Европы, были построены мощности общей производительностью порядка 180 млрд кубометров в год. И по сути это был единственный транспортный коридор подачи газа в Европу», — сказал Завальный «Ведомостям».
По его словам, в последние 5-10 лет максимальный транзит через Украину был около 80-90 млрд кубометров газа в год, что является лишь половиной существующих мощностей.
«Сегодня есть «Ямал — Европа», «Турецкий поток», «Северный поток», на подходе «Северный поток — 2». Понятно, что потребности нет, поэтому эти мощности надо просто выводить из эксплуатации. Когда мощности не работают, они просто стареют, деградируют, разрушаются. Их поддержание в работоспособном состоянии требует очень больших затрат. А раз нет источника покрытия затрат, значит их надо просто сдавать на металлолом», — отметил депутат.
19 октября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что предприятию придется поэтапно отказаться от 60-70% своих мощностей за их ненадобностью. Он добавил, что оператор ГТС готов рассмотреть варианты использования своей системы для транспортировки любого вида синтетического метана, биометана или водорода.