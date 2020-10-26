Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года

В документе отмечалось, что если в 2018 г. в российской Арктике было добыто 82,7% от общероссийской добычи газа (или 606 млрд куб. м), то к 2035 г. этот показатель должен вырасти до 92% (или 782–850 млрд куб. м исходя из прогноза в Энергостратегии России).