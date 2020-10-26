Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года
Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития российской Арктики до 2035 г., соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», — говорится в президентском указе. Правительству поручено в трехмесячный срок разработать единый план мероприятий по реализации арктической стратегии.
Властям регионов, расположенных в арктической зоне, предписывается руководствоваться этим документом в своих действиях и внести соответствующие изменения в региональное законодательство.
Минвостокразвития разработало основные положения стратегии развития российской Арктики до 2035 г. в начале текущего года, в мае она была вынесена на обсуждение правительства. Одним из ключевых аспектов в ней является развитие судоходства по Северному морскому пути и перевозок по нему сжиженного природного газа (СПГ).
В документе отмечалось, что если в 2018 г. в российской Арктике было добыто 82,7% от общероссийской добычи газа (или 606 млрд куб. м), то к 2035 г. этот показатель должен вырасти до 92% (или 782–850 млрд куб. м исходя из прогноза в Энергостратегии России).