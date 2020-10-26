Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития российской Арктики до 2035 г., соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. 

«Утвердить стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», — говорится в президентском указе. Правительству поручено в трехмесячный срок разработать единый план мероприятий по реализации арктической стратегии.

Властям регионов, расположенных в арктической зоне, предписывается руководствоваться этим документом в своих действиях и внести соответствующие изменения в региональное законодательство. 

Минвостокразвития разработало основные положения стратегии развития российской Арктики до 2035 г. в начале текущего года, в мае она была вынесена на обсуждение правительства. Одним из ключевых аспектов в ней является развитие судоходства по Северному морскому пути и перевозок по нему сжиженного природного газа (СПГ). 

В документе отмечалось, что если в 2018 г. в российской Арктике было добыто 82,7% от общероссийской добычи газа (или 606 млрд куб. м), то к 2035 г. этот показатель должен вырасти до 92% (или 782–850 млрд куб. м исходя из прогноза в Энергостратегии России).

Ранее по теме: В состав флота России вошел мощнейший в мире ледокол «Арктика». Фотогалерея

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных