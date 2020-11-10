Мишустин утвердил создание портовой ОЭЗ в Астраханской области

На выделенной территории будет создана необходимая для бизнеса инфраструктура и проведены инженерные коммуникации. В 2021 и 2022 г.г. на эти цели направят более 2,5 млрд руб. Организации, которые будут представлены в кластере, получат налоговые и таможенные льготы, в том числе им будет доступна процедура свободной таможенной зоны. Также резиденты смогут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющей компании при реализации инвестпроектов.