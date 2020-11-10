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Мишустин утвердил создание портовой ОЭЗ в Астраханской области

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В Лиманском районе Астраханской области создадут портовую особую экономическую зону (ОЭЗ) и сформируют Каспийский кластер. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин 7 ноября.

Как сообщается на сайте правительства, портовую ОЭЗ объединят с уже существующей ОЭЗ промышленно-производственного типа «Лотос», в результате этого будет сформирован Каспийский кластер. «Он станет грузовой базой для международного транспортного коридора «Север – Юг», связывающего страны Северной и Западной Европы с Индией и Ираном», — отмечается в сообщении. Планируется, что принятое решение повысит конкурентоспособность российских портов на Каспии и позволит привлечь грузовые потоки из соседних стран.

На выделенной территории будет создана необходимая для бизнеса инфраструктура и проведены инженерные коммуникации. В 2021 и 2022 г.г. на эти цели направят более 2,5 млрд руб. Организации, которые будут представлены в кластере, получат налоговые и таможенные льготы, в том числе им будет доступна процедура свободной таможенной зоны. Также резиденты смогут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющей компании при реализации инвестпроектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных