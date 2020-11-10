Мишустин утвердил создание портовой ОЭЗ в Астраханской области
В Лиманском районе Астраханской области создадут портовую особую экономическую зону (ОЭЗ) и сформируют Каспийский кластер. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин 7 ноября.
Как сообщается на сайте правительства, портовую ОЭЗ объединят с уже существующей ОЭЗ промышленно-производственного типа «Лотос», в результате этого будет сформирован Каспийский кластер. «Он станет грузовой базой для международного транспортного коридора «Север – Юг», связывающего страны Северной и Западной Европы с Индией и Ираном», — отмечается в сообщении. Планируется, что принятое решение повысит конкурентоспособность российских портов на Каспии и позволит привлечь грузовые потоки из соседних стран.
На выделенной территории будет создана необходимая для бизнеса инфраструктура и проведены инженерные коммуникации. В 2021 и 2022 г.г. на эти цели направят более 2,5 млрд руб. Организации, которые будут представлены в кластере, получат налоговые и таможенные льготы, в том числе им будет доступна процедура свободной таможенной зоны. Также резиденты смогут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющей компании при реализации инвестпроектов.