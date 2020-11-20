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Путин предупредил об обнищании миллионов человек из-за пандемии

Ведомости

Десятки миллионов человек по всему миру могут оказаться за чертой бедности из-за сокращения промышленного производства и финансовых сложностей, спровоцированных пандемией коронавируса, заявил в ходе выступления на форуме АТЭС президент России Владимир Путин. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

«Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек. По прогнозам, глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4%, а суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,55%» — сказал президент. При этом ВВП России, по его словам, в 2020 г. снизится на 3,9%. 

Путин отметил, что за последние полгода показатели международной торговли упали более чем на 15%. Он также добавил, что сейчас наблюдается «эскалация экономических противоречий между ведущими игроками на рынке», и заявил о необходимости государств совместно справляться со сложившейся ситуацией.

Снижения экономики России на 3,9% ожидает Минэкономразвития. При этом прогнозы Банка России и Счетной палаты менее оптимистичные — 4-5% и 4,2-4,8% соответственно.

Что касается мировой экономики, то в начале ноября прогноз по ней обновила Еврокомиссия. Европейские аналитики ожидают, что спад составит 4,3% вместо 3,5%, которые прогнозировались весной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных