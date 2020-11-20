Путин предупредил об обнищании миллионов человек из-за пандемии

«Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек. По прогнозам, глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4%, а суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,55%» — сказал президент. При этом ВВП России, по его словам, в 2020 г. снизится на 3,9%.