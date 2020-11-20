Путин предупредил об обнищании миллионов человек из-за пандемии
Десятки миллионов человек по всему миру могут оказаться за чертой бедности из-за сокращения промышленного производства и финансовых сложностей, спровоцированных пандемией коронавируса, заявил в ходе выступления на форуме АТЭС президент России Владимир Путин. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».
«Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек. По прогнозам, глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4%, а суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,55%» — сказал президент. При этом ВВП России, по его словам, в 2020 г. снизится на 3,9%.
Путин отметил, что за последние полгода показатели международной торговли упали более чем на 15%. Он также добавил, что сейчас наблюдается «эскалация экономических противоречий между ведущими игроками на рынке», и заявил о необходимости государств совместно справляться со сложившейся ситуацией.
Снижения экономики России на 3,9% ожидает Минэкономразвития. При этом прогнозы Банка России и Счетной палаты менее оптимистичные — 4-5% и 4,2-4,8% соответственно.
Что касается мировой экономики, то в начале ноября прогноз по ней обновила Еврокомиссия. Европейские аналитики ожидают, что спад составит 4,3% вместо 3,5%, которые прогнозировались весной.